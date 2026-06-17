Verksamhetscontroller till kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen / Controllerjobb / Kristinehamn Visa alla controllerjobb i Kristinehamn
2026-06-17
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I Kristinehamns kommun arbetar vi varje dag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra invånare. Nu söker vi en verksamhetscontroller som vill vara en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Hos oss får du kombinera analys och struktur med samarbete och verksamhetsutveckling – i en roll där ditt arbete bidrar till välgrundade beslut och en hållbar kommunal verksamhet.
Verksamhetscontrollern är placerad i kommunledningsförvaltningen och arbetar nära kommunledning, förvaltningar och andra nyckelfunktioner i organisationen.
Rollen har ett kommunövergripande perspektiv och bidrar till att skapa en samlad bild av verksamhetens resultat och utveckling.
Inom kommunledningsförvaltningen finns även funktioner som arbetar med utvecklings- och förändringsarbete. Medan dessa roller har fokus på att driva utveckling och implementera nya arbetssätt, har verksamhetscontrollern ett särskilt ansvar för uppföljning, analys och styrningsperspektivet i organisationen.
Rollerna kompletterar varandra och bidrar tillsammans till att stärka kommunens förmåga att både följa upp verksamheten och utveckla den för framtiden.
Kommunledningsförvaltningen har sitt kontor i nya fräscha lokaler i kommunhuset som ligger centralt beläget vid södra torget i Kristinehamn. Förvaltningen består av består av ca 110 medarbetare fördelade på administrativavdelning, , HR-avdelning, digitaliseringsavdelning, planeringsavdelning samt ekonomiavdelning. Den här tjänsten har sin placering på ekonomiavdelningen.
Distansarbete är i regel möjligt någon eller några dagar i veckan i den här tjänsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller blir ditt uppdrag att bidra till en tydlig och ändamålsenlig styrning av kommunens verksamhet genom kvalificerad analys, uppföljning och utveckling av kommunens styr- och uppföljningsprocesser.
Du ska stödja kommunledning och verksamheter genom att skapa en samlad bild av kommunens resultat, måluppfyllelse och utvecklingsbehov samt bidra till välgrundade beslutsunderlag för strategiska prioriteringar.
Genom ditt arbete bidrar du till att stärka kopplingen mellan politiska mål, verksamhetens resultat och användningen av resurser.
• Samordna och utveckla kommunens arbete med målstyrning, uppföljning och resultatredovisning
• Ta fram analyser och beslutsunderlag till kommunledning och politisk nivå
• Följa upp verksamheternas måluppfyllelse och resultat samt identifiera avvikelser, risker och utvecklingsbehov
• Bidra till utveckling av kommunens styrmodell, indikatorer och uppföljningsstruktur
• Stödja förvaltningar i arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och analys
• Delta i framtagande av delårsrapporter, årsredovisning och andra kommunövergripande uppföljningar exempelvis avseende internkontroll.
I uppdraget ingår också att bidra till att utveckla kommunens förmåga att använda analys och uppföljning som grund för strategiska beslut och prioriteringar.Kvalifikationer
Faktiska kompetenser
• Akademisk utbildning inom ekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller motsvarande.
• Erfarenhet av analys-, uppföljnings- eller controllerarbete.
• God förståelse för styrning och ledning i politiskt styrd organisation.
• Förmåga att analysera komplex information och omsätta den i tydliga beslutsunderlag
Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en stark problemlösande analysförmåga och trivs med att identifiera samband, dra välgrundade slutsatser och omsätta analyser till konkreta förbättrings- / beslutsförslag. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helheten samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och trivas med att bygga förtroendefulla relationer med chefer, medarbetare och andra samarbetspartners. Du har också en pedagogisk insikt som gör att du kan förmedla komplex information på ett tydligt och lättillgängligt sätt, anpassat efter mottagare och sammanhang.
Du arbetar strukturerat och planerar, prioriterar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du tydlig i din kommunikation och skapar förståelse och engagemang kring frågor som rör verksamhetens utveckling och uppföljning.
Vi värdesätter att du är initiativtagande och ser möjligheter till utveckling och förbättring. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, från analys och planering till genomförande och uppföljning. Genom ditt engagemang och din drivkraft bidrar du till att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för välgrundade beslut och långsiktiga resultat.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Hans Olof Bengtsson kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
9967457