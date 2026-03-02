Verksamhetscontroller till Habilitering och Hälsa
Vi söker nu en verksamhetscontroller som vill ta en aktiv roll i att utveckla och stärka vår verksamhet.
Hos oss får du arbeta centralt, i nära samarbete med chefer, där du belyser ekonomiska aspekter och tar fram analyser som ligger till grund för strategiska beslut. Rollen ger dig både utrymme för självständigt arbete och möjligheten att vara en nyckelspelare tillsammans med ledningsgruppen.
Habilitering & Hälsa ger stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till anhöriga. Vi har 30 specialistmottagningar och är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm. Habilitering & Hälsa arbetar på uppdrag av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.
Vårt uppdrag är att ge:
habiliteringsinsatser till barn och vuxna med autism, dövblindhet, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och rörelsenedsättning psykosocialt och pedagogiskt stöd till vuxna döva och hörselskadade som använder teckenspråk rådgivning och utbildning till barn med ADHD och deras föräldrar ge stöd till anhöriga sprida kunskap om funktionsnedsättningar, dess konsekvenser och samhällets stöd. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller är du en viktig del av kliniken. Du kommer att ha en nyckelroll i att driva ekonomi- och kvalitetsarbetet i enlighet med klinikens mål. Du kommer självständigt och i grupp arbeta fram rapporter och förslag till åtgärder som presenteras till ledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Leda och driva arbete med budget, prognoser, bokslut och uppföljning.
Göra ekonomiska kalkyler och analyser
Stötta chefer i månadsuppföljning och budgetarbete
Leda det systematiska kvalitetsarbetet
Ansvara för att vi följer våra ISO standarder (ISO 9001, arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001 och miljöcertifierat enligt ISO 1400)
Ta fram aktivitetsplaner, upprätta kvalitetsbokslut och delårsrapporter
Rapportera mål och uppdrag i vårt system för verksamhetsuppföljningssystem Stratsys
Vara en del i och bistå vid interna och externa revisionerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi.
Minst 3 års erfarenhet från controllerrollen, med dokumenterad erfarenhet av prognoser, uppföljning och sammanställning av ekonomiskt utfall och prognoser
Goda kunskaper inom redovisning/bokföring, bokslut och budgetarbete
Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i ekonomisystem
Välutvecklad kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av att stödja chefer i deras ledningsarbete och arbeta i tät dialog med chefer på olika nivåer
Erfarenhet av systematisk kvalitetsutveckling, ledning och styrning samt analys- och utredningsarbete
Intresse för utvecklings- och förändringsarbete, och vana att självständigt ta fram relevanta underlag, statistik, rapportering, budget och prognoser
Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande
Personliga egenskaper
Du är flexibel, strukturerad och resultatinriktad, med förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta i grupp. Du trivs med ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter, och kan prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har god analytisk och pedagogisk förmåga, och kan på ett inspirerande sätt skapa engagemang hos kollegor samt förklara ekonomiska samband för chefer och medarbetare. Ett trevligt, prestigelöst och lyhört bemötande kommer naturligt för dig.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - din flexibilitet, kommunikativa styrka och förmåga att ta stort ansvar för ditt uppdrag gör dig väl lämpad för rollen.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid mån-fre 39,5 h/vecka.Övrig information
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid och har ett generöst friskvårdsbidrag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
