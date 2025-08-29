Verksamhetscontroller till Förvaltningsrättsliga avdelningen
2025-08-29
Vill du arbeta på en myndighet med hög utvecklingstakt där du får växa tillsammans med duktiga kollegor. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som controller inom staten och vill bidra till Kammarkollegiets fortsatta resa? Då har vi en spännande tjänst att erbjuda dig!
Verksamheten Förvaltningsrättsliga avdelningen leds av en avdelningschef och avdelningen består av fyra enheter: Förvaltningsenheten, Offentligrättsliga enheten, Tolk- och translatorsenheten samt Processenheten. Avdelningen ansvarar för många olika verksamheter som till exempel registrering och auktorisation av tolkar och översättare, registrering av trossamfund, resegarantier, ändringar av en stiftelses föreskrifter, kanslistöd åt olika statliga nämnder, miljömål avseende vattenkraft och inkassoverksamhet.
Tjänsten som controller
Som avdelningens controller är du ett stöd för avdelningschefen och enhetscheferna i arbetet med analyser och prognoser, utvärderingar, verksamhetsplaneringar, budgetarbete, samt avdelningsgemensamma styrdokument. Du analyserar verksamhetens resultat och ekonomi gentemot mål och budget samt utvecklar, deltar i och följer upp processer för intern kontroll samt är avdelningens kontaktpunkt mot Kammarkollegiets centrala ekonomiavdelning. Du har en drivande och samordnande funktion när det gäller avdelningens löpande redovisning, planering och uppföljning samt årsredovisning. Du har också en aktiv och viktig roll i utvecklingen av avdelningens verksamhet.
Tjänsten är placerad under avdelningschefen, men arbetsuppgifterna omfattar samtliga enheter på avdelningen.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig om har:
• akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• aktuell erfarenhet av arbete som controller eller av arbete med redovisning, revision eller liknande där du tagit fram analyser, rapporter eller annat beslutsunderlag gällande både verksamhets- och ekonomistyrningsfrågor
• hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet, i synnerhet i Excel, och i något ekonomisystem
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av statlig redovisning
• god kännedom om den statliga budgetprocessen
• erfarenhet av verksamhetsutvecklingsarbete omfattande processer och system
• genomgått Ekonomistyrningsverkets controllerutbildning
Som controller hos oss har du god förmåga att nå resultat genom självständigt arbete men ser ett värde i samverkan och uppvisar mycket god samarbetsförmåga. Du är prestigelös och kan snabbt skifta fokus från strategiska till mer operativa frågor. Du tycker om att hitta nya lösningar och effektivisera arbetsprocesser samt bidrar med ett stort intresse för utvecklingsfrågor som skapar engagemang och delaktighet. Du har mycket god analytisk förmåga och förstår hur analyser bidrar till verksamhetens utveckling. För att lyckas i arbetet hos oss behöver du vara noggrann, ha ett gott omdöme, förmåga att kunna kommunicera och vid behov samarbeta med alla medarbetare på avdelningen.
Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer information
Anställningen är tills vidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Vi sitter i fina, aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 18 september 2025.Kontakt
Om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta:
Anette Schierbeck, Avdelningschef, Förvaltningsrättsliga avdelningen, telefon 08-700 08 92
Fackliga kontaktpersoner är:
Karin Edstrand, SACO-S, telefon 08 - 700 08 48
Lisa Ericsson, ST, telefon 08 - 700 06 40.Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
