Verksamhetscontroller till Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av verksamhetsstyrningsfrågor, gärna med tidigare erfarenhet av systemförvaltning av Stratsys eller liknande system, samt erfarenhet av intern styrning och kontroll inom statlig myndighet.
Om du är en person som naturligt ser helheten, lyfter fram det relevanta, trivs med samarbete och drivs av ständiga förbättringar, kan du vara den vi söker.
Läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Som verksamhetscontroller kommer du att ansvara för:
Arbete med intern styrning och kontroll.
Systemförvaltning av Stratsys.
Aktivt stöd i samordningen av årsredovisningen.
Bidra till en förbättrad verksamhetsplanering.
Tillsammans med finansiella controllers och kollegor som arbetar med verksamhetsplanering kommer du att utveckla verksamhetsplaneringen och synkronisera den med den finansiella planeringen. Det löpande arbetet kommer att växlas med ständigt förbättringsarbete, där olika delprocesser förfinas och anpassas utifrån behov och rådande förutsättningar.
Du kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för systemförvaltningen av Stratsys - myndighetens planerings- och uppföljningssystem. Systemet återinfördes hösten 2025 och har för närvarande grundläggande funktionalitet för verksamhetsplanering. Framöver behöver vi utvärdera hur vi bäst kan få stöd från systemet och vilka justeringar som eventuellt krävs för att möta verksamhetens behov.
Du kommer även att ha uppdraget att samordna och utveckla myndighetens arbete med intern styrning och kontroll, enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. I rollen ingår också att representera myndigheten i Statskontorets nätverk för myndigheter som omfattas av förordningen.
Myndigheten förbereder för närvarande upphandlingen av ett framtida affärssystem och genomför en översyn av ekonomistyrningen, där du och dina kollegor förväntas bidra.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra Enheten för ekonomi, som är en del av Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Relevant högskole- eller universitetsexamen.
Flera års erfarenhet från verksamhetsstyrningsarbete.
God kännedom om förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av systemförvaltning av Stratsys eller liknande system.
Erfarenhet av intern styrning och kontroll inom statlig myndighet.
Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
God kommunikativ förmåga, både muntlig och skriftlig.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsplanering.
Resultatinriktad.
Strukturerad.
God förmåga att driva och genomföra ständiga förbättringar.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av att representera arbetsgivaren externt.
Vad gör enheten?
Enheten för ekonomi säkerställer att myndigheten följer god redovisningssed, lämnar våra externa ekonomiska rapporter i rätt tid och ansvarar för de finansiella delarna i årsredovisningen.
Vi ansvarar för ekonomisk planering och bistår med uppföljning för intern styrning i ett nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer. Vi ansvarar också för att myndighetens inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Désirée Emilton, telefon 010- 205 23 76.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-04-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som verksamhetscontroller hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-05-14 via myndighetens webbplats.
