Verksamhetscontroller till Ekonomiavdelningen, Övergripande ekonomi
Örebro kommun / Controllerjobb / Örebro Visa alla controllerjobb i Örebro
2026-07-20
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Är du en verksamhetscontroller som drivs av utveckling? Nu har du chansen att vara med och utveckla och samordna kommunens processer inom verksamhets- och ekonomistyrning tillsammans med ett prestigelöst team!
Om tjänsten
Som verksamhetscontroller har du en viktig funktion i kommunens övergripande uppföljningsarbete. Du samordnar processer kring delårsrapporter och årsredovisning, ansvarar för dokumentation och tidsplanering samt säkerställer att underlag håller god kvalitet och levereras i rätt tid. I just den här tjänsten ingår att hålla kontakten med vårt layoutföretag som står för den tryckta produkten i årsredovisningen. Utöver det arbetar du med handläggning av ärenden, framtagande av beslutsunderlag och utveckling av arbetssätt, mallar och stödmaterial. Du ansvarar för beredning och handläggning av tjänsteärenden inom ditt ansvarsområde, exempelvis kopplat till internkontroller där du planerar och följer upp. Du kan även komma att hålla föredrag i nämnd. Vi jobbar teambaserat och du kommer både ha egna ansvarsområden och uppgifter du delar med dina närmsta kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
utgöra stöd i både verksamhet- och ekonomistyrning.
dokumentansvarig i uppföljningsprocessen, upprätta tidsplan och samordna skribenter
läsa, analysera och bearbeta texter och underlag samt säkra innehåll utifrån rådande rekommendationer på området
handläggning och administration av ärenden i ärendehanteringssystem
ta fram och samordna tidsplaner, årshjul, kalendarium, uppföljningsmallar och dokumentation
förvalta och kvalitetssäkra modeller och underlag, exempelvis av statistik samt kvalitetssäkring av data och underlag
Om arbetsplatsen
Örebro kommuns stora ekonomiavdelning ger stöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Vi är indelade i fyra enheter med sammanlagt ca 75 medarbetare. Det långsiktiga målet är att digitalisera, automatisera och standardisera arbetet inom hela ekonomiprocessen för att frigöra ytterligare tid till att proaktivt stödja chefer med analys, lednings- och beslutsstöd.
Enheten för Övergripande ekonomi består av sju kollegor med controller- eller strategfunktioner samt finanschef. Dina närmsta kollegor består strateger, ekonomicontroller och verksamhetscontroller. Vi utgår från Rådhuset och erbjuder möjlighet att utföra viss del av arbete på distans samt utifrån årsarbetstid där du styr din egen arbetstid utifrån verksamhetens behov.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
För att passa i rollen som verksamhetscontroller behöver du ha en förmåga att se verksamheten som helhet och tänka utifrån ett större perspektiv. Du ser möjligheter till förbättring och tar initiativ när det behövs. Du har förmåga att lägga upp tidsplaner och strukturera arbetet, både för dig själv och andra. Du kommunicerar på ett lyhört och smidigt sätt samt behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera tydligt både i skrift och i muntliga föredrag inför grupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
akademisk examen om minst 180 hp med inriktning ekonomi, statistik, statsvetenskap eller liknande
gedigen erfarenhet av arbete som ekonom eller controller
Meriterande:
erfarenhet av att föredraga i nämnd eller ledningsgrupp
erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem (exempelvis W3D3 eller liknande)
erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
erfarenhet av Power BITjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: oktober eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Då tjänsten innebär arbete av väsentlig betydelse kommer ett utdrag ur belastningsregistret krävas innan erbjudande om anställning.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Vid frågor under annonseringsperioden nås rekryterande chef Andreas Legnerot via mejl: andreas.legnerot@orebro.seSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ks 946/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Andreas Legnerot andreas.legnerot@orebro.se +4619214275 Jobbnummer
10006819