Verksamhetscontroller till avdelningen för sjukförsäkringen i Malmö
Försäkringskassan / Controllerjobb / Malmö
2025-08-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker nu en verksamhetscontroller till verksamhetsområdet Stöd för återgång. Här arbetar vi med att stödja ledningsgrupper på verksamhetsområdes- och områdesnivå med planering, uppföljning och analys. På området arbetar controllers och verksamhetssamordnare som tillsammans utgör det verksamhetsområdes gemensamma stöd. För att kunna fungera som ett bra stöd behöver du vara nyfiken, ambitiös, drivande och vara väl insatt i våra interna processer och IT-stöd.
Verksamhetsområdet Stöd för återgång hanterar främst arbetsuppgifter där Försäkringskassan behöver stödja den försäkrade åter i arbete eller motsvarande sysselsättning samt samordna andra aktörers ansvar och aktiviteter. Verksamhetsområdet ansvarar även för avdelningens strukturella samverkan med externa parter och för att driva verksamhetsutveckling inom områdena samverkan, samordning och försäkringsmedicin.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som controller inom verksamhetsområdet ansvarar du för att chefer får tillgång till det stöd som krävs för att leda, styra och följa upp verksamheten. I rollen som controller ingår att hantera såväl verksamhet som ekonomi som innebär att du bland annat ansvarar för framtagande av beslutsunderlag, uppföljningsrapporter, rutinbeskrivningar samt gör analyser och tolkningar av verksamhetsresultat, finansiella resultat och produktionsflöden inom ansvarsområdet. Du utgör också ett centralt stöd för produktions- och resursstyrning samt bidrar till effektivt resursutnyttjande, exempelvis genom att upprätta produktionsplaner eller flödesanalyser. Arbetet är varierande vilket kräver att du är flexibel i ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
På Försäkringskassan arbetar vi aktivt med ständiga förbättringar. Som controller deltar du i relevanta forum och nätverk både inom verksamhetsområdet och avdelningen. I arbetet ingår även att bidrar till det lokala utvecklingsarbetet på området där du är ett verksamhetsnära stöd. Du finns med regelbundenhet ute på de lokala orterna för dialog och stöd till områdesledningen och enheter. Du ingår även i områdets ledningsgrupp.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har goda kunskaper i Officepaket och van vid att arbeta med statistikunderlag
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa system
• har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt
• är proaktiv, flexibel och van vid förändringsarbete.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta som controller inom en större myndighet
• har erfarenhet av att stödja ledningsgrupper
• har erfarenhet av SAS Viya alternativt andra statistiksystem
• har erfarenhet av statistikframställning, bygga och utveckla rapporter
• har genomgått Statens controllerutbildning hos ESV eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontakt
Chef: Camilla Napik, 010-118 59 15 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Fanny Secher, fanny.secher@forsakringskassan.se
ST: Anna Lindqvist Henningsson, 010-118 05 43, Saco-S: Carin Eriksson, 010-111 82 61, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 11 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521)
