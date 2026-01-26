Verksamhetscontroller till äldreomsorgsavdelningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Norra innerstadens äldreomsorgsavdelning ansvarar för myndighetsutövning och utförande av insatser för personer över 65 år.
Avdelningen leds av en avdelningschef och är organiserad i fyra områden med områdeschefer samt underliggande enheter och enhetschefer.
Äldreomsorgsavdelningen är en stor verksamhet med hög kompetens och stort driv. Vi är stolta över vårt arbete och har ett gemensamt fokus på att i dialog med berörda ständigt utveckla verksamheten och samarbetet - med målet att skapa bästa möjliga kvalitet för både invånare och medarbetare.
Inom avdelningen finns en enhet för avdelningsstöd, som leds av en enhetschef och rapporterar direkt till avdelningschef. Här arbetar verksamhetscontrollers/ verksamhetsutvecklare, dietister, medicinskt ansvarig sjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt, dokumentationsprocessledare, demenskoordinator och projektledare. Totalt består enheten i dag av 13 medarbetare.
En av våra verksamhetscontrollers går i pension och vi söker därför dig som vill bli en del av vårt ambitiösa och kompetenta team. Tillsammans driver och stödjer vi utvecklingsarbete och säkerställer god kvalitet i våra verksamheter. Äldreomsorgen i Norra innerstaden är en av stadens akademiska noder och samverkar med lärosäten och akademi, bland annat kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Vi erbjuder
varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en organisation med starkt fokus på utveckling och teamarbete
en god arbetsmiljö i centralt belägna lokaler på Sankt Eriksgatan 117
möjlighet till visst hemarbete utifrån verksamhetens behov
flextid och friskvårdsbidrag
Din roll
Som verksamhetscontroller ansvarar du för att planera och genomföra verksamhets- och avtalsuppföljningar, genomföra utredningar enligt Lex Sarah samt hantera klagomål och synpunkter på övergripande nivå. Du analyserar resultat, följer upp och utvärderar insatser samt ger kvalificerat stöd till verksamheterna för att nå uppsatta mål och bidra till utvecklings- och förbättringsarbete.
I den här tjänsten kommer du även att ha särskilt fokus på att stödja avdelningens arbete med beredskap och med lokalfrågor. Arbetet är varierande och föränderligt, och arbetsuppgifter kan förändras över tid utifrån politiska mål och nya uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att självständigt driva komplexa utvecklings- och förbättringsarbeten
mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av förändringsledning
erfarenhet av liknande roller, exempelvis verksamhetscontroller, verksamhetsutvecklare eller metodutvecklare
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad
erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
För att lyckas i rollen behöver du vara professionell, självgående och ta ansvar för dina arbetsuppgifter och processer. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt utifrån mål, tidsramar och givna förutsättningar. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga samt tydlig, pedagogisk och professionell kommunikation.
