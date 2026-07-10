Verksamhetscontroller med fokus på analys och utveckling
Burlövs kommun, Stab KLF / Organisationsutvecklarjobb / Burlöv Visa alla organisationsutvecklarjobb i Burlöv
2026-07-10
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlövs kommun har höga ambitioner och vi driver utvecklingen framåt! I kommunledningsförvaltningen pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att förbättra stödet till våra verksamheter. Våra avdelningar har ett nära samarbete där var och en tar ansvar för såväl sina egna uppdrag som för våra gemensamma mål.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära ledningen och bidra till att utveckla en verksamhet där analyser leder till konkreta förbättringar?
Vi söker nu en verksamhetscontroller som vill kombinera kvalificerad analys, verksamhetsutveckling och strategiskt stöd i en roll med stora möjligheter att påverka.
I rollen arbetar du nära chefer och ledning med uppföljning, analyser, utredningar och utvecklingsarbete. Du bidrar med kvalificerade beslutsunderlag, utvecklar processer och arbetssätt samt stärker verksamhetens förmåga att nå sina mål.
Rollen som verksamhetscontroller är bred och varierad. Du ansvarar för att analysera verksamhetens resultat, ta fram beslutsunderlag och driva utvecklingsinsatser som stärker kvalitet och effektivitet. Genom analyser, utredningar och processutveckling bidrar du till att verksamheten utvecklas utifrån mål, behov och resultat. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp med stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
I rollen ingår bland annat att:
• följa upp verksamhetsmål, resultat och nyckeltal samt utveckla metoder för uppföljning, analys och styrning
• ta fram analyser, rapporter, beslutsunderlag samt genomföra utredningar, kartläggningar och förstudier
• identifiera utvecklings- och förbättringsområden utifrån verksamhetsdata och analyser
• leda eller samordna utvecklings-, förändrings- och förbättringsinsatser
• kartlägga, analysera och utveckla verksamhetens processer och arbetssätt
• stödja chefer i verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetsarbete
• medverka i framtagandet av verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och andra styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av kvalificerat analys-, utrednings- eller controllerarbete
• erfarenhet av verksamhetsutveckling, processutveckling eller förbättringsarbete
• erfarenhet av arbete i offentlig/kommunal verksamhet kopplat till styrprocesserna
• god förmåga att samla in, analysera och presentera information på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• erfarenhet av att arbeta med verksamhetsuppföljning, statistik och nyckeltal
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av Stratsys eller annat system för verksamhetsstyrning och uppföljning
• erfarenhet av processkartläggning, processledning och projektledning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• är analytisk, ser samband och helheter samt drivs av att utveckla och förbättra verksamheter
• arbetar strukturerat, självständigt och tar initiativ för att driva frågor från analys till genomförande
• har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer
• kommunicerar komplexa frågor på ett tydligt och lättbegripligt sätt
Varför välja Burlövs kommun som arbetsgivare?
Här blir du en del av en organisation som tror på kraften i mångfald, satsar på lärande och utveckling och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förutom förmåner som till exempel friskvård, förmånscykel, tjänstepension och semesterväxling erbjuder vi en trygg och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor och nära ledarskap. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad- varje dag!
Vi erbjuder:
• varierad och utvecklande roll där du kombinerar analys, utredning och verksamhetsutveckling
• kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
• goda möjligheter till flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Stab KLF Kontakt
Kanslichef
Charlotta Wemme Delin charlotta.wemme@burlov.se +46406256387 Jobbnummer
9998873