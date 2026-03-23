Verksamhetscontroller inriktning verksamhetsstyrning - Stabsavdelningen
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-03-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren verksamhetscontroller som brinner för verksamhetsstyrning? Energimyndigheten befinner sig i ett förändringsskede med många nya och spännande uppdrag. Vi söker nu dig som vill vara med i vår utveckling och bidra till en framtid med hållbar energi för alla! Sök tjänsten idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - bidra till en effektiv verksamhetsstyrning
Som centralt placerad verksamhetscontroller arbetar du nära myndighetsledningen i frågor som rör verksamhetsstyrning. En viktig del av din roll blir att vara myndighetens risksamordnare, där du arbetar med intern styrning och kontroll, samordnar riskanalyser utifrån olika perspektiv. En ytterligare viktig del i din roll blir att samordna och bidra till andra uppgifter som rör verksamhetsstyrning. Du arbetar i nära samverkan med övriga kollegor inom sektionen och övriga delar av verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
Till rollen som verksamhetscontroller söker vi dig som har följande erfarenhet och kunskap:
• Akademisk examen inom ett område som Energimyndigheten bedömer som relevant eller likvärdig
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning inom offentlig förvaltning såsom verksamhetsplanering, tertialuppföljning och årsredovisning
• Aktuell relevant erfarenhet från att ha arbetat på en statlig myndighet
• Erfarenhet av intern styrning och kontroll
• Erfarenhet av systematisk kvalitetsutveckling
• Erfarenhet av analys- och utredningsarbete
• Goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska
• Goda kunskaper inom relevanta IT-system och program
Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och att samordna och driva komplexa uppdrag.
Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som trivs och arbetar bra tillsammans med andra. Du är strukturerad, noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet. Du har god förmåga att se till helheten utan att tappa fokus på detaljerna samt kan resonera utifrån olika perspektiv. Du är kommunikativ, självgående och tar ansvar för ditt arbete. Vidare har du förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål och är engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!
Om oss
Planerings- och budgetsekretariatet är en del av Energimyndighetens stab och leds av ekonomichefen. Här arbetar 14 drivna och engagerade verksamhets- och ekonomicontrollers som ser fram emot att välkomna dig till sekretariatet. Vi fokuserar på styrningsfrågor och samordnar kontakter med Regeringskansliet och skriftlig styrning från regeringen såsom regleringsbrev, uppdrag och instruktioner. Vi verkar för att myndigheten har ett effektivt miljö- och energiledningsarbete och samordnar myndighetens uppföljning och redovisning genom tertialredovisning, årsredovisning, jämställdhetsintegrering och hållbarhetsarbete. Därutöver förvaltar och utvecklar vi som sektion myndighetens leda- och styra processer.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv. Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 13 april 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004280. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jessica Karlberg på telefon 016-544 84 30 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720-796988.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
Fast månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9814726