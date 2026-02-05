Verksamhetschefsassistent till Karolinska Universitetssjukhuset
Är du en erfaren chefsassistent som trivs i en proaktiv och strukturerad roll där kvalitet, service och samordning står i fokus? Vi söker nu en verksamhetschefsassistent till den medicinska enheten för radiologi på Karolinska Universitetssjukhuset.
I rollen får du en central funktion som administrativt stöd till verksamhetschefen i en komplex verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en utvecklande roll i en dynamisk verksamhet med många kontaktytor
en nyckelroll med stort inflytande över den medicinska enhetens administrativa utveckling, i nära samarbete med verksamhetschefen
kollegialt stöd från andra chefsassistenter inom funktionen
omväxlande arbetsdagar med skiftande arbetsuppgifter och kontaktytor inom och utanför funktionen.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Radiologin på Karolinska är uppdelad i fyra medicinska enheter som idag leds av en gemensam verksamhetschef. Verksamheten bedrivs både i Huddinge och Solna och präglas av ett högt tempo, många kontaktytor och ett nära samarbete mellan olika funktioner.
I rollen som verksamhetschefsassistent har du en central och varierad funktion där du arbetar nära verksamhetschefen och fungerar som ett övergripande administrativt och koordinerande stöd. Du ansvarar för att samordna, dokumentera och följa upp möten samt säkerställa att rätt underlag finns på plats.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
koordinering och planering av ledningsmöten, samverkansmöten, FoUU-möten och andra sammankomster
framtagande av kallelser och presentationsmaterial, samt protokollföring vid olika typer av möten
koordinering, deltagande och drivande av olika projekt
administration och utveckling av interna och externa nyhetsbrev samt webbsidor i samarbete med andra webbredaktörer
e-post- och kalenderhantering för verksamhetschefen
personaladministration i Heroma
ekonomi- och inköpsadministration samt hantering av fakturor
hantering av avtal, beställningar samt konferens- och resebokningar
IT-administration såsom beställning av behörigheter, system och utrustning.
Rollen innebär att hantera många parallella arbetsuppgifter samt att vid behov bistå verksamheten med administrativt stöd.
Vi söker dig som
trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har förmåga att hitta lösningar på komplexa frågeställningar
har ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt och trivs i en roll med varierande tempo
är proaktiv, håller deadlines med hög servicekänsla och är lyhörd för verksamhetens behov
har hög integritet, är ansvarstagande och drivs av att leverera arbete med kvalitet
har en professionell framtoning, god social kompetens och trivs med att ge det lilla extra i service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Dokumenterad erfarenhet av att ge administrativt stöd till chefer på högre ledningsnivå
Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Word, Excel, PowerPoint och Outlook
Tidigare erfarenhet av personaladministration
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med FOUU-frågor
Erfarenhet från liknande administrativt arbete inom hälso- och sjukvården
För tjänsten relevant utbildning, exempelvis medicinsk sekreterare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
Erfarenhet av förbättringsarbete i projektform
Vana att arbeta i administrativa system såsom Heroma, Clockwork och Raindance.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
