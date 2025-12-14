Verksamhetschef Villa Sisjödal i Göteborg
2025-12-14
Nu söker vi på Villa Sisjödal en Verksamhetschef som vill leda denna moderna verksamhet till nya höjder! Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling och här är Villa Sisjödal ett nytt tillskott i Vardagafamiljen. Vi söker dig som med mod och trygghet vill leda verksamheten i en spännande förändringsresa! Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende och skapa en verksamhet av hög kvalité
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Om rollen
I rollen som verksamhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med relevanta myndigheter. Du rapporterar till regionchef och ingår i regionens ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för verksamheten.
Som verksamhetschef på Villa Sisjödal har du direkt medarbetaransvar för en enhetschef, gruppchefer och aktivitetsansvarig.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Verksamhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Villa Sisjödal
Villa Sisjödal ligger i södra Göteborg och är ett boende med 90 lägenheter som drivs i Vardagas egna regi. Boendet togs i bruk 2021 och är modernt och trivsamt för både boende och medarbetare. Under sommaren 2025 övergick boendet till Vardagas regi och är just nu inne i en förändringsresa kopplat till detta.
Här kan du läsa mer om verksamheten: Sisjödal - Vardaga
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (till exempel socionom, sjuksköterska, social omsorg) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Du är intresserad och nyfiken på ny teknik och digitala lösningar inom området.
Alla Verksamhetschefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-12-14Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 251220 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Sandra Nilsson, Vice Regionchef. 0735-320540 eller sandra.nilsson3@vardaga.se
. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
