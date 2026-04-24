Verksamhetschef, vård- och omsorgsboende
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå
2026-04-24
Hur skapar vi en äldreomsorg där kvalitet, trygghet och utveckling går hand i hand - varje dag?
Om du är en ledare som trivs nära verksamheten, som vill utveckla både människor och arbetssätt, och som ser styrkan i att leda tillsammans med andra - då kan det här vara rollen för dig.
Nu söker vi en verksamhetschef till vård- och omsorgsboende, där du delar ledarskapet med en kollega och tillsammans ansvarar för att driva och utveckla verksamheten framåt.
DIN ROLL
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom vård- och omsorgsboenden. Du leder genom andra chefer och skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet, god arbetsmiljö och tydligt fokus på de vi är till för.
Du delar uppdraget med en kollega, vilket innebär att ni tillsammans driver utvecklingen, stöttar varandra i ledarskapet och tar gemensamt ansvar för helheten, samtidigt som ni har ett tydligt eget ansvar för delar av verksamheten och leder era respektive chefer. Det ställer krav på tillit, samspel och en förmåga att tänka både självständigt och tillsammans.
En viktig del av ditt uppdrag är att:
driva verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
skapa struktur, tydlighet och gemensam riktning
leda i förändring och möta framtidens behov inom äldreomsorgen
bidra aktivt i ledningsgruppen för vård och omsorg
Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära, där du växlar mellan långsiktiga frågor och att stötta i vardagen när det behövs.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta som chef med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du är en trygg ledare som skapar engagemang, delaktighet och tydlighet, och är van att leda genom andra mot gemensamma mål. Du har också en god förmåga att samarbeta och trivs i ett delat ledarskap där ni tillsammans tar ansvar för helheten.
Du har erfarenhet av strategiskt ledningsarbete i en större organisation och av att driva verksamhetsutveckling och förändring med tydliga resultat. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av politiskt styrd organisation eller av att utveckla ledarskap och organisation.
För att lyckas i rollen är du trygg och stabil även i förändring, med förmåga att omsätta mål till konkreta resultat. Du tänker analytiskt, ser samband och hanterar komplexa frågor utan att tappa helheten. Samtidigt är du kreativ och hittar nya lösningar när förutsättningarna förändras, och du bygger förtroende genom att vara relationsskapande i både din egen organisation och i samarbeten med andra.
DIN NYA ARBETSPLATS
Inom vård och omsorg i Skellefteå kommun arbetar vi för att människor ska kunna leva ett tryggt och värdigt liv, med god kvalitet i varje möte.
Vård- och omsorgsboendena är en central del av vår verksamhet och vi befinner oss i ett läge där vi både utvecklar arbetssätt och rustar oss för framtidens behov. Här får du vara med och göra verklig skillnad - både för de boende och för våra medarbetare.
Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp där vi samarbetar, utmanar och stöttar varandra i att driva utvecklingen framåt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Där hittar du också information om våra förmåner och lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "706911".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg
HR-partner, Rekryteringscenter
Julia Eriksson 0910-73 50 00
