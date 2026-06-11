Verksamhetschef till vuxenutbildning Östersund
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet / Pedagogchefsjobb / Östersund Visa alla pedagogchefsjobb i Östersund
2026-06-11
, Krokom
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, Olofström
eller i hela Sverige
Folkuniversitetet har lång erfarenhet av svenska för invandrare, komvux och andra utbildningar för vuxna. Vi bedriver SFI och grundläggande vuxenutbildning på uppdrag av Östersunds kommun. Vi söker nu en verksamhetschef för att fortsatt leda och utveckla verksamheten.
Värdesätter du oberoende och ett vetenskapligt förhållningssätt? Är pedagogisk förnyelse och viljan att pröva nya vägar något som engagerar dig? Då kan Folkuniversitetet vara rätt arbetsgivare för dig. Välkommen till oss – ett oberoende studieförbund med stark koppling till universiteten.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Uppdraget som verksamhetschef omfattar i huvudsak utbildning inom svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning samt övriga språkuppdrag.
• Ansvara för att utveckla, planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån gällande styrdokument, avtal och verksamhetsplan.
• Samarbete och samverkan med Östersunds kommun för att kvalitetssäkra och utveckla utbildningarna.
• Arbetsledning och personalansvar för 12–15 tillsvidareanställda medarbetare samt timanställd personal.
• Framtagning av budget, prognos och ekonomisk uppföljning.
• Samarbete med chefer inom övriga verksamheter på Folkuniversitetet för gemensam utveckling av Folkuniversitetets utbildningsverksamhet.
Du rapporterar till stiftelserektor. Rektorsansvaret för vuxenutbildningen ligger hos Östersunds kommun.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning med pedagogisk eller annan relevant inriktning samt erfarenhet av att leda utbildningsverksamhet. Du har mycket god kännedom om de statliga regelverk som styr skolan, särskilt vuxenutbildningen och har kännedom om kommunala avtal som reglerar vuxenutbildning. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom vuxenutbildning är meriterande.
Som verksamhetschef förväntas du ha mycket god förmåga att samverka med människor du möter, såväl internt som externt. Du bör vara målmedveten och resultatinriktad samt vara en strukturerad och tydlig ledare. Det är viktigt att du har förmåga att fokusera på verksamhetsutveckling och problemlösning, ofta i ett högt tempo. Vi förutsätter att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Kollektivavtal finns. Som tjänsteperson på Folkuniversitetet omfattas du av förmåner som speglar vår ambition att vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare.
Sista ansökningsdag är 2026-07-10. Ansökningar behandlas löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. Bifoga också dokument som styrker din utbildning i ansökningsformuläret under "CV/dokument".
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Norr Jobbnummer
9960339