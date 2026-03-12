Verksamhetschef till vuxenpsykiatriska öppenvården
Psykiatrin Halland har under de senaste åren rankats högt utifrån flera nationella mätningar.
Vår ambition är att fortsätta leverera vård, till våra patienter, på samma höga nivå. Nu söker vi en verksamhetschef som vill och har förmågan att leda verksamheten i den riktningen!
Regionfullmäktige i Halland beslutade sommaren 2024 om en ny lokalförsörjningsplan för regionens tre sjukhusområden. Byggnationen som rör Psykiatrin Halland i Halmstad planeras stå färdig år 2030. Det innebär ett omfattande utvecklings- och nybyggnadsarbete där verksamhetschefen får en central roll med stort ansvar i processen.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen- som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 1000 medarbetare och bedriver verksamhet i alla regionens kommuner.
Den vuxenpsykiatriska öppenvården har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter och erbjuder psykiatri nära invånarna med öppenvårds-mottagning i varje kommun. Vid de större mottagningarna finns en subspecialisering i Allmänteam, Beroendeteam och Psykosteam. Det finns även länsövergripande team för rTMS, DBT och OCD. I Varberg finns Minnesmottagningen som en regional resurs.
Som verksamhetschef för den vuxenpsykiatriska öppenvården rapporterar du till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Här får du en viktig roll, att tillsammans med förvaltningschef och chefskollegor driva Psykiatrin Halland framåt.
Du har en egen ledningsgrupp inom ditt verksamhetsområde bestående av biträdande verksamhetschef, avdelningschefer, medicinskt ledningsansvarig läkare, psykologiskt ledningsansvarig psykolog, verksamhetsutvecklare och klinikassistent. Tillsammans ansvarar ni bland annat för kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetens utveckling. I detta ingår naturligtvis då ansvar för arbetsmiljön, budget och medarbetare.
Arbetet innebär också många viktiga interna och externa samarbeten. Du samverkar med fackliga organisationer, brukarföreträdare och andra intressenter och du är en viktig representant för verksamheten i olika forum.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Kvalifikationer
Vi söker en verksamhetschef med relevant akademisk utbildning, gärna inom hälso- och sjukvård. Du har en gedigen och dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet, helst även erfarenhet av att leda genom andra chefer. Meriterande är om du har genomfört framgångsrika förändringsarbeten.
Vi tror att du är en kommunikativ, relationsskapande ledare med gott omdöme, stark förmåga att hitta lösningar och kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.
Du bidrar till att hela verksamheten utvecklas i takt med de behov och möjligheter som formar framtidens Psykiatrin Halland.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information om rekryteringsprocessen
Intervjuer är planerade i Varberg följande datum:
2026-04-14, 13:00 - 16:00
2026-04-15, 13:00 - 16:00
Kontaktuppgifter fackliga företrädare
- Dragica Grahovac, SACO, 0733-021543
- Charlotte Karlsson, Kommunal, 0702-652374
- Charlotta Andersson, Vision, 0724-566551
- Martin Malmstedt, Vårdförbundet, martin.malmstedt@regionhalland.se
- Inger Bermlid, Hallands Läkarförening, 035-131714
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Vi erbjuder dig ett roligt och givande arbete och trevliga arbetskamrater där vi tillsammans skapar bättre värden för Hallands invånare. Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd på Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chefÖvrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
