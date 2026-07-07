Verksamhetschef till Vrinnevigatan i Norrköping
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2026-07-07
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Nu söker vi en engagerad Verksamhetschef till Vrinnevigatan i Norrköping, som Forenede Care tar över i oktober.
Här får du möjlighet att forma kultur, arbetssätt och utveckling framåt. Du arbetar självständigt med att leda och utveckla verksamheten, med stöd från starka supportfunktioner och stort mandat att påverka.
Tillsammans skapar vi framgång.
Här kommer du att arbeta
Vrinnevigatan är ett demensboende med 33 lägenheter, vackert beläget nära Vrinneviskogen. Verksamheten är byggd i ett plan och erbjuder en trygg och anpassad miljö för personer med demenssjukdom. Här arbetar du i en lugn omgivning med en stor, lättillgänglig innergård som skapar goda möjligheter till aktivitet och gemenskap för de boende.
I samband med övertagandet i oktober går verksamheten in i en ny utvecklingsfas – och du får en nyckelroll i att skapa struktur, engagemang och framtidsfokus.
Ditt uppdrag
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, medarbetare, ekonomi och kvalitet. I samband med att Forenede Care tar över verksamheten i oktober leder du Södergården in i en ny fas med fokus på struktur, kultur och långsiktig utveckling. Du driver förändrings- och förbättringsarbete, säkerställer effektiva processer och skapar tydlighet i organisationen.
Du ansvarar för budget och uppföljning samt för att verksamheten når uppsatta mål, både kvalitativt och ekonomiskt. Rollen innebär också att du bygger och utvecklar relationer med kunder, anhöriga, kommuner och myndigheter. Som en del av regionens ledningsgrupp bidrar du aktivt till strategiska initiativ och gemensamma utvecklingsprojekt.
Vi erbjuder Du får möjlighet att påverka företagets riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder dig interna och externa utbildningar där du som individ får möjlighet att växa och utvecklas både som människa och i din roll professionellt.
Vi har kollektivavtal och naturligtvis erbjuder vi friskvårdbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där utveckling och förändring står i centrum. Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har förmågan att skapa engagemang i förändringsprocesser. Med ett strukturerat och analytiskt arbetssätt driver du projekt framåt och omsätter strategi till konkret handling i verksamheten.
Du är handlingskraftig och lösningsorienterad, samtidigt som du är lyhörd och relationsskapande. Genom ditt ledarskap bygger du en kultur präglad av delaktighet, ansvar och framtidsfokus – där förändring ses som en naturlig del av vardagen.
Du som Verksamhetschef ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Verksamheten är tillståndspliktig och kräver att du har relevant högskoleutbildning då du kommer att stå på tillstånd för verksamheten hos IVO. För att bli aktuell för tjänsten kommer du behöva godkännas av IVO.
Vi efterfrågar:
Socionom examen.
Ledarskapsutbildning samt mer än 2-3 års dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team inom äldreomsorg.
Aktuell erfarenhet med arbete av socialtjänst lagstiftningen.
Ekonomisk kunskap och förståelse av budgetansvar med tillhörande uppföljningsarbete.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Meriterande
Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring i vår vardag och ser att praktisk erfarenhet av förändringsarbete kommer att underlätta ditt arbete hos oss. Då vi arbetar och samverkar nära våra fackförbund är det bra om du har tidigare erfarenhet av att utveckla fackliga relationer.
Utöver ovan kan dessutom din vardag underlättas om du har B-körkort.
Intervjuerna sker löpande så vi tar tacksamt emot din ansökan redan idag!
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2026-07-12
Kontaktuppgifter
Hanna Göthlin, Regionchef
Mejladress: hangot@forenedecare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7782188-2090094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Vrinnevigatan 20 (visa karta
)
603 58 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9995492