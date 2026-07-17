Verksamhetschef till Vårdcentralen Hertig Knut i Halmstad
Region Halland / Sjukvårdschefsjobb / Halmstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Halmstad
2026-07-17
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Klappar ditt hjärta för primärvården? Då har du nu chansen att sätta din prägel på en av Halmstads största offentligt drivna vårdcentraler.
Ett verksamhetsnära chefsuppdrag
Nu har du möjligheten att få leda en väletablerad vårdcentral mitt i centrala Halmstad. Här möts du av en medarbetargrupp med stort engagemang, hög kompetens och en stolthet över den goda vård som erbjuds.
Som verksamhetschef kommer du att ta dig an det samlade ansvaret för vårdcentralen, och vi söker dig som tar dig an det uppdraget med tydlighet och ödmjukhet. Med fullt resultat- och personalansvar har du stor frihet att bygga och utveckla vårdcentralen tillsammans med dina medarbetare och din ledningsgrupp, och sätta din prägel på en verksamhet med stor potential och goda förutsättningar. Målet i ditt chefsuppdrag är en tillgänglig, framåtlutad och högkvalitativ vårdcentral med ekonomi i balans, där medarbetare trivs och utvecklas.
Som chef i Region Halland har du två uppdrag: dels att engagera och motivera dina medarbetare som tar hand om hallänningen, dels att styra och leda med fokus på resultat. Du representerar och företräder Vårdcentralen Halland och ytterst Region Halland, vilket innebär att du har förståelse för organisationen som helhet och ditt bidrag till denna.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession, med ett förordnande som chef i fyra år.
Om Vårdcentralen Hertig Knut
Vi är lokaliserade mitt på gågatan och erbjuder fullt utbud för alla ca 9 500 patienter som valt att lista sig här. Här arbetar man tillsammans, och vårdcentralen genomgår en förändring för att framöver arbeta i team. Här har många jobbat länge, med vana att samverka över professionsgränser och områden. Vi gillar att vara den lärande miljön som vi har med många utbildningsmedarbetare. För oss är det viktigt att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss, både digitalt och när man kommer på inbokade besök.
Vårdcentralen står inför en ombyggnation av lokalerna i syfte att förnya och förbättra våra flöden.
En chef med blicken på helheten och framtiden
För att lyckas och trivas i uppdraget har du med dig erfarenhet av att vara chef och ledare, och en förmåga att förena operativa och strategiska förmågor. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och nytänk, samtidigt som du leder genom värme och tillit. Med god kommunikation skapar du engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Det ligger dig naturligt att coacha dina medarbetare och förstår god arbetsmiljö som en avgörande faktor. Du bidrar till att ge de förutsättningar som krävs för att fortsätta kunna leverera vård av högsta kvalitet.
Vi välkomnar dig som har erfarenhet av personal- och resultatansvar inom vårdsektorn, gärna inom primärvården. Du har god analytisk förmåga. Utöver detta är dina personliga egenskaper och förmågor det viktigaste för oss. Ditt sätt att leda stämmer överens med Region Hallands värdegrund. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Examen inom hälso- och sjukvård
God förståelse för och kunskap om intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet
Erfarenhet av ledarskap
Tidigare chefserfarenhet inom personalledning och verksamhetsutveckling - med personal, verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Erfarenhet av att ha drivit och lett verksamhetsutveckling
Meriterande
Primärvårdserfarenhet
Längre chefserfarenhet, gärna i komplex verksamhet
Erfarenhet av att leda en flerprofessionell arbetsgrupp
Erfarenhet av förändringsledning
Avslutat Hallands utvecklingsprogram Morgondagens ledare
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervju 1 är planerade att genomföras 17/8 och 18/8 (eftermiddag).
Går man vidare därefter är intervju 2 och facklig intervju planerade till 25/8 (förmiddag) och 26/8 (förmiddag). I denna rekrytering kommer personlighetstester att tillämpas som en del i vårt urvalsarbete. Tester är aktuellt för slutkandidater och kommer att ske via ett upphandlat företag under vecka 36.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Köpmansgatan 29 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Ann-Helén von Braun, Hallands läkarförening Ann-Helen.vonBraun@regionhalland.se Jobbnummer
10005204