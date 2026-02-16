Verksamhetschef till Vårdcentralen Fågelbacken i Malmö
2026-02-16
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Fågelbacken är en välfungerande centralt belägen vårdcentral i stadsdelen Slottstaden i Malmö. Vi är 35 engagerade medarbetare med olika professioner som tillsammans tar hand om våra cirka 9500 listade patienter. Gruppen som består av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, undersköterskor, arbetsterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare och administratör arbetar i tvärprofessionella team och samverkar i vissa delar med näraliggande vårdcentral.
Vi är en arbetsplats med en hög grad av framåtanda och vilja att utveckla. Vi fäster stor vikt vid samarbete och trivsel och vår arbetsmiljö kännetecknas av en positiv anda och ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter en trygg hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med ett gott bemötande.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://bit.ly/4eUQt8a
Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten utifrån de förutsättningar som ges inom vårdvalet och Primärvården Skånes strategiska färdplan. Till din hjälp har du utöver dina medarbetare stödfunktioner inom HR, ekonomi och chefläkare med flera. Förutom att du har fokus på att engagera dina medarbetare och vidareutveckla verksamheten är mötet med patienten något som också är viktigt. Det innebär bland annat att lyssna till deras berättelser och verka för en god och personcentrerad vård.
Uppdraget som verksamhetschef innebär en kombination av strategiskt, operativt och coachande ledarskap. Du ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv, där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat. Samverkan och nära dialog med kommunen och andra samarbetspartners är en viktig del av uppdraget. Din närmaste chef är primärvårdschefen och du ingår i ett kluster av närliggande vårdcentraler och verksamhetschefsgruppen i Primärvården Skåne sydväst som du har ett nära samarbete med. Detta nätverk av chefer ger dig värdefullt stöd i din roll som ledare samt tillgång till kunskap som både främjar din personliga utveckling och bidrar till verksamhetens framgång.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård. Om du har en specialistkompetens som läkare inom allmänmedicin ser vi det som positivt. Vidare har du erfarenhet som ledare- eller chef. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda team som består av olika professioner, samt har erfarenhet av arbete inom primärvård. Om du har gått ledarskapsutbildning är det meriterande. Då det förekommer resor i tjänsten ser vi gärna att du har giltigt B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp krävs att du har språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att lyckas i rollen ser vi att du fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv och att du organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Du har förmåga att översätta strategiska målsättningar till operativ ledning samt förmedla övergripande riktning och mål på ett inspirerande sätt. Vi värdesätter att du är en trygg ledare som är lyhörd och har förmåga att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där människor utvecklas och mår bra. Vidare har du ett inkluderande och synligt ledarskap. Din kommunikation är tydlig och du driver verksamhetens utveckling genom att bygga vidare på det som fungerar väl och samtidigt våga utmana och förbättra det som kan bli bättre.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Välkommen med din ansökan!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
