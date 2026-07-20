Verksamhetschef till vårdboende
Linköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-07-20
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu två verksamhetschefer, en till Vallastadens vårdboende och en till det nya boendet Skarpan.
Som verksamhetschef på vårdboende arbetar du med att leda och utveckla verksamheten inom de tre ansvarsområdena verksamhet, medarbetarskap och ekonomi. Uppdraget innebär ett delat ledarskap. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du tillsammans med kollegor och medarbetare har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. I din roll ingår det att leda och utveckla verksamheten gällande kvalitet, arbetssätt och kundbemötande vilket sker utifrån vision, värdegrund, politiska beslut och gällande styrdokument.
Verksamhetschefen samordnar ett multiprofessionellt arbetsteam för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet. I teamet ingår förutom chefen sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, specialistundersköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Du kommer även att ingå i en lokal ledningsgrupp för Vallastaden/Skarpan. Som stöd i verksamheten finns bland annat resurser inom verksamhetsutveckling, HR och ekonomi. Du kommer även att ingå i en ledningsgrupp och nätverka med andra verksamhetschefer inom vård och omsorgsförvaltningen.
Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Hos oss finns cirka 1 200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier inom området äldreomsorg. Vi är det kommunala alternativet som bedriver verksamhet utan vinstintresse, med stor öppenhet och möjlighet till insyn för allmänheten. Vi har en lång tradition och erfarenhet av äldreomsorg. Vi arbetar utifrån IBIC, Individens Behov I Centrum.
Äldreomsorgen är organiserad i två avdelningar, Öppna vårdformer och Vårdboende.
Öppna vårdformer består av hemtjänst, servicehus/trygghetsboende, hemsjukvård, rehabilitering i hemmet, dagverksamheter, biståndsbedömt trygghetsboende och drivs sammanhållet i de geografiska områdena.
Vårdboende drivs sammanhållet i de geografiska områdena utifrån sin specifika inriktning. Arbetet bedrivs via multifunktionella team med demenskompetens samt spetskompetens. HSL-organisationen arbetar riktat mot vårdboendena. Verksamheten använder sig av välfärdsteknik, där fokuset är på livskvalitet för våra boende och en sund, stimulerande arbetsmiljö för dig.
Vallastadens vårdboende är ett boende för personer med demenssjukdom. I huset finns totalt 60 platser fördelat på tre våningar och två verksamhetschefer, där du ansvarar för 30 av platserna. Det finns också ett spa och ett ljusterapirum. Våra brukare har tillgång till en fin utemiljö med bland annat ett orangeri som kan användas året om. På vår innergård finns en trevlig skogsmiljö med en promenadslinga där man kan passa på att balansträna på de olika stationerna som finns runt om promenadslingan
Skarpans vårdboende öppnar i februari 2027 med totalt 90 platser med inriktning mot demens och somatisk vård. Som en av tre verksamhetschefer ansvarar du för 30 platser i en modern miljö utrustad med spa, gym och ljusterapirum. I anslutning till boendet finns en integrerad förskola som vi kommer att samarbeta nära kring högtider och traditioner, vilket skapar naturliga, glädjefyllda möten mellan barnen och våra brukare.
Du som söker
Vi söker dig med högskoleutbildning som sjuksköterska, socionom, inom personal och arbetsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Du behöver ha erfarenhet av vård- och omsorgsarbete likväl som tidigare erfarenhet av chefs- och ledarskap. Det är meriterande om din chefserfarenhet är inom vård- och omsorg. Det är ett krav att du har goda kunskaper om lagar och författningar inom hälso-och sjukvård samt äldreomsorgen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsansvar enligt HSL och du får gärna ha kunskap inom demens. För tjänsten på Skarpan är det meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete och uppstart av vårdboende. Då tjänsten innebär kontakt med såväl kunder, brukare och dess närstående har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du trygg i din roll som ledare. Du leder med engagemang och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Att samarbeta och samverka är en naturlig del i uppdraget och vi ser det som viktigt att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vid förändrade omständigheter så förväntar vi oss att du ser möjligheterna i förändringarna och har förmågan att anpassa dig. Eftersom detta är ett nytt boende behöver du vara utvecklingsinriktad och se möjligheten att få skapa ett bra boende för såväl brukare som medarbetare och ledare. Du arbetar strukturerat med komplexa frågor och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.
I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17602
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 13 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Linnea Hultman Araya Linnea.HultmanAraya@linkoping.se +4613207040 Jobbnummer
10006409