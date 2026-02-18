Verksamhetschef till vård- och omsorgsboende
2026-02-18
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Beskrivning av verksamheten
Haninge kommun driver sex vård- och omsorgsboenden i egen regi; Hagagården, Vallagården, Ros-Anders gård, Johanneslund, Malmgården och Terrassen.
Verksamheterna har varierande inriktningar med både somatik, demens samt korttidsboende. Sammantaget innefattar verksamheterna totalt ca 350 vårdplatser.
Arbetet inom området präglas av moderna arbetssätt, hög kompetens samt användandet den senaste välfärdstekniken. Vi arbetar med individen i fokus - de äldre ska trivas hos oss och uppleva att deras individuella behov tillgodoses i en miljö som präglas av gemenskap, trygghet och värme.
Alla verksamheter har en tät samverkan och en gemensam plattform med övergripande rutiner och arbetsmetoder. Bemanningen samordnas löpande mellan verksamheterna utifrån aktuella resurser och behov.
Välkommen att utvecklas med oss!
Ditt uppdrag
Vi söker nu en vikarierande verksamhetschef under perioden 2026-05-01 till 2026-11-06.
Uppdraget som chef innebär generellt att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra medborgare- , vara lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom att följa arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär även att ha mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete dagtid med möjlighet till tjänstgöring måndag till fredag.
Ditt huvuduppdrag är att genom effektiv och lösningsorienterad arbetsledning säkerställa att vi levererar ett stöd med mycket god kvalitet och respekt i utförandet för de vi är till för.
Målsättningen är att ge målgruppen bättre möjligheter till att leva ett bra och självständigt liv.
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål när det gäller kvalitet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi.
Det transformativa ledarskapet är vår väg till att nå tillitsbaserad styrning och stödjer ett hälsofrämjande arbetssätt. Detta bygger på förmågan att utmana till förändringar och ständiga förbättringar, att vara en förebild, att kunna situationsanpassa ledarskapet samt att uppmuntra medarbetarna.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är en inspirerande ledare. Du är en trygg person som lätt skapar relationer, inger förtroende och har en god samarbetsförmåga. Ditt positiva förhållningssätt präglar ledarskapet och gör dig till en förebild i organisationen. Du skapar engagemang och delaktighet, gärna med humor och arbetsglädje. Du är en person med verksamhetsfokus och intresse för utveckling. De tillgängliga resurserna använder du på ett smart och ansvarsfullt sätt. För att lyckas med uppdraget ser vi vikten av att du är en stabil, strukturerad person som fattar tydliga beslut och är van vid självständigt arbete.
Några egenskaper som är extra viktiga för dig som ledare är att vara flexibel, modig, prestigelös, lyhörd, nyfiken och kommunikativ.
Starkt meriterande om du arbetar eller har arbetat inom kommunens social- och äldreförvaltning.
Utbildningskrav:
- Högskoleexamen relevant för området tex sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom. Eventuellt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhetskrav:
- Minst 10 års erfarenhet av verksamhetschefsuppdrag inom äldreomsorgen med budget, personal- och verksamhetsansvar.
Väl förtrogen med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom verksamhetsområdet.
- IT-kunskaper samt förmåga att lätt kunna sätta sig in i ny teknik och system.
- Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- B-körkort är starkt meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Då rollen är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
