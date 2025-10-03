Verksamhetschef till vår butik i Örebro
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2025-10-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Erikshjälpen Second Handbutiker i Örebro
, Lindesberg
, Motala
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv". Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Erikshjälpen second hand i Örebro drivs i samarbete mellan LP-verksamheten i Örebro län, Pingstkyrkan och Erikshjälpen. Överskottet som butiken genererar delas mellan verksamheterna för att gå till socialt arbete i närområdet och till Erikshjälpens barnrättsarbete.
Vill du bidra till att förverkliga barns drömmar och rättigheter? Det får du möjlighet till genom att leda verksamheten i våra två butiker tillsammans med ledningsteamet och övrig personal.
Beskrivning av tjänsten
Som verksamhetschef är du operativ och leder det dagliga arbetet i våra två butiker så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås. Din uppgift är att tillsammans med butikernas medarbetare, bidra till ett så stort inflöde av skänkta varor som möjligt och att sälja dessa från butiken. Du har personal- och arbetsmiljöansvar där du planerar, bearbetar och utvecklar butikerna, medarbetarna och marknaden. Du bär ansvaret för arbetsledare, butiksmedarbetare, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
Verksamhetsmål
• Överskottsuppdraget: Att bedriva försäljning av skänkta varor som skapar medel till sociala och humanitära insatser via Erikshjälpens
• Sociala uppdraget: Att ge människor som lever i social eller ekonomisk utsatthet en möjlighet att genom gemenskap, arbetsträning och praktik hitta vägar till personlig utveckling.
• Miljöuppdraget: Att främja och utveckla återbruk av skänkta varor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser.
Exempel på arbetsuppgifter
• Du leder butiken och butiksledningen mot uppsatta mål
• Bidrar till att skapa effektiva flöden i butiken
• Planerar och utvecklar arbetet i butik och beredning
• Tjänsten innebär övergripande organisations- och administrativt arbete men även dagligt arbete ute i butiken.
• Du bidrar till och skapar arbetsglädje i butiken
• Du har personal- och arbetsmiljöansvar
• Du fungerar som butikens ansikte utåt och har kontakter med såväl samarbetspartners, som givare och kunder.
• Du leder, inspirerarar och entusiasmerar arbetsledare, anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsträning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. På så sätt bidrar du även till att uppfylla vårt sociala mål, att få människor att utveckla sina förmågor.
Kvalifikationer
Du:
• har gedigen erfarenhet från butiksverksamhet och personalledning, gärna inom detalj eller fackhandel
• har eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har ett affärsmässigt sinne att driva och utveckla försäljningen i butiken
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
• har B-körkort
Meriterande om du har:
• erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror samt ett brett kontaktnät
• har kunskap i och praktisk erfarenhet av att hantera och optimera varuflöden
• erfarenhet från att ha arbetat med människor med särskilda behov
• erfarenhet av marknadsföring
Du är:
• en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat
• positiv och engagerad i ditt arbete
• organisatör och har lätt att se och skapa strukturer i arbetet
• lösningsorienterad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt
• social och har en god kommunikativ förmåga
• en ledare som leder tillitsbaserat i förhållande till butikens medarbetare Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Regionchef
Stina B Ljungqvist stina.ljungkvist@erikshjalpen.se Jobbnummer
9539526