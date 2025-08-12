Verksamhetschef till vår butik i Habo
2025-08-12
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och Norge. Vi arbetar efter visionen; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över.
Erikshjälpen söker nu en verksamhetschef till vår butik i Habo. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att leda arbetet i butiken är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Beskrivning
Som verksamhetschef är du operativ och leder det dagliga arbetet i butiken så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås. Din uppgift är att tillsammans med butikens medarbetare, ta emot skänkta varor, bereda dessa och sälja dessa från butiken. Du har personal- och arbetsmiljöansvar där du planerar, bearbetar och utvecklar den egna butiken, medarbetarna, marknaden. Du bär ansvaret för arbetsledare, butiksmedarbetare, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter. På så sätt bidrar du även till att uppfylla vårt sociala mål, att få människor att utveckla sina förmågor.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Du leder aktivt det dagliga arbetet genom att leda mot Erikshjälpen second hands mål för verksamheten
• Du bidrar till att skapa effektiva flöden i butiken
• Du planerar, bearbetar och utvecklar butiken och dess arbetssätt
• Du arbetar både praktiskt och administrativt
• Du bidrar till och skapar arbetsglädje i butiken
• Du har personal- och arbetsmiljöansvar
• Du fungerar som butikens ansikte utåt och har kontakter med såväl samarbetspartners, som givare och kunder.Kvalifikationer
Du:
• har gedigen erfarenhet från butiksverksamhet och personalledning, gärna inom detalj eller fackhandel
• har ekonomisk kompetens och förståelse
• har eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; Eriks anda, FN:s barnkonvention och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• ett intresse för bistånds- och secondhandarbete
• erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror
• erfarenhet från att ha arbetat med människor med särskilda behov
Du är:
• relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat
• positiv och engagerad i ditt arbete
• organisatör och har lätt att se och skapa strukturer i arbetet
• lösningsorienterad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt
• social och har en god kommunikativ förmåga
• en ledare som kan leda människor utifrån deras egen förmåga och förutsättningar
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen, genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänsteman i civilsamhället som är tecknat mellan Fremia och Unionen.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former. Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Skicka din ansökan senast den 7 september
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Erikshjälpen Second Hand
Regionchef
Hanna Hägg hanna.hagg@erikshjalpen.se 010-405 23 59
