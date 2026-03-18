Verksamhetschef till Surahammars ryttarförening
2026-03-18
Känner du dig redo för nästa steg i karriären och kanske längtar du efter fler utmaningar? Då kan detta vara något för dig. Vi söker en engagerad och trygg verksamhetschef som vill leda och utveckla vår ridskola. Tjänsten är varierad och kombinerar ledarskap, ridundervisning och stalltjänst. Den kan anpassas till heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för ridskolans verksamhet, inklusive personal, ekonomi och inackorderingar. Du leder och fördelar arbetet, håller ridlektioner regelbundet och har en central roll i ridskolans pågående utvecklings- och förändringsarbete. Här får du en unik möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på verksamheten.
Vi söker dig som:
Är svensk ridlärare, minst SRL II, och gärna hippolog eller motsvarande.
Är pedagogisk, social och trygg i ditt ledarskap
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Har förståelse för föreningsdriven verksamhet
Erfarenhet av ekonomi och budgetarbete är meriterande
Vi erbjuder:
En nyckelroll med stora möjligheter att påverka verksamheten
Ett varierande arbete i en levande ridskolemiljö
Möjlighet att ha egen häst uppstallad.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till personalansvar@surarf.se
. Intervjuer sker löpande. Referenser kommer att efterfrågas efter eventuell intervju. Vi ser fram mot ditt intresse!
Om du vill veta mer om tjänsten eller föreningen går det bra att kontakta personalansvarig Sophie Lagergren på mail: personalansvar@surarf.se
eller tel.nr 0735-331695. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: personalansvar@surarf.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Ryttarfören
Nybyggsvägen 1 (visa karta
)
735 35 SURAHAMMAR
Personalansvar
Sophie Lagergren personalansvar@surarf.se 0735-331695
