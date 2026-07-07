Verksamhetschef till Storsjöcupen
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Ekonomichefsjobb / Östersund Visa alla ekonomichefsjobb i Östersund
2026-07-07
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Vill du leda ett av Sveriges största och mest uppskattade ungdomsevenemang? Varje sommar fylls Östersund av tusentals spelare, ledare och familjer från hela världen. Nu söker vi en verksamhetschef som vill utveckla Storsjöcupen och skapa oförglömliga upplevelser för nästa generation.
Om jobbet
Som verksamhetschef har du helhetsansvaret för Storsjöcupen från de första planerna till den sista slutsignalen. Du leder verksamheten året runt och ser till att varje cup blir en välorganiserad, trygg och minnesvärd upplevelse för spelare, ledare, volontärer och besökare. Rollen är både strategisk och operativ.
Du leder en grupp med 18 personer som har ansvarsområden inom Storsjöcupen plus ett kansli med en heltidsanställd. Utöver det samordnar du ett stort antal volontärer och funktionärer inför och under cupens genomförande. Du rapporterar till ordförande samt en styrelse sammansatt av representanter från IFK Östersund, Ope IF samt Frösö IF.
Ena dagen arbetar du med utveckling, budget och samarbeten, nästa dag löser du praktiska frågor kring boenden, transporter eller evenemang. Du har många kontaktytor och bygger långsiktiga relationer med föreningar, kommuner, skolor, partners och näringsliv i både Sverige och Norge. Tjänsten är placerad i Östersund och är en heltidstjänst (100 %).
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda planering, genomförande och utveckling av Storsjöcupen.
Samordna medarbetare, volontärer och samarbetspartners.
Ansvara för budget, verksamhet och resultat.
Utveckla cupens kringarrangemang och deltagarupplevelse.
Bygga långsiktiga samarbeten med föreningar, kommuner och näringsliv.
Du ansvarar för att utveckla cupens intäkter genom partnerskap, samarbeten och nya affärsmöjligheter.
Driva cupens fortsatta utveckling och tillväxt.
Förutsättningar
Placering: Östersund
Resor: Kan förekomma
B-körkort: Krävs
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att leda större evenemang, projekt eller organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av budget- och resultatansvar.
Förmåga att samordna många aktörer och intressenter.
Erfarenhet av att leda personal, volontärer eller ideella krafter.
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från idrottsevenemang eller besöksnäringen.
Erfarenhet av destinationsutveckling eller varumärkesbyggande.
Erfarenhet av sponsorförsäljning och partnerskap.
Ett nätverk inom idrott, näringsliv eller offentlig sektor i Sverige och Norge.
Erfarenhet från föreningsliv eller barn- och ungdomsverksamhet.
Som person är du:
Du är en person som skapar förtroende och får människor att vilja bidra. Med ett tydligt och engagerande ledarskap inspirerar du andra och får många olika människor att arbeta mot samma mål. Du är strukturerad och lösningsorienterad, trivs i en miljö där tempot växlar och har förmågan att både tänka långsiktigt och få saker att hända här och nu. Du ser möjligheter, bygger relationer och drivs av att utveckla både verksamheter och människor. Framför allt delar du vår ambition att skapa en trygg, inkluderande och minnesvärd upplevelse för alla barn och ungdomar som deltar i Storsjöcupen.
Känner du att det här är rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan!
Om Storsjöcupen
Sedan 1972 har Storsjöcupen samlat barn och ungdomar från hela världen till en fotbollsfest i Östersund. Med över 500 lag i huvudturneringen och en växande Lilla Storsjöcupen är vi idag en av Sveriges största internationella ungdomsturneringar. Men Storsjöcupen är mycket mer än en fotbollsturnering. Här skapas vänskaper över landsgränser, minnen för livet och en gemenskap som sträcker sig långt utanför fotbollsplanen. Det är den upplevelsen vi vill fortsätta utveckla. Tillsammans med föreningar, skolor, kommuner, näringsliv och hundratals engagerade volontärer skapar vi varje år ett av Jämtlands största evenemang.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
(mailto:elina.nystrom@onepartnergroup.se
) eller Christoffer Sjöstedt på christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
(mailto:christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.storsjocupen.com/
831 65 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Storsjöcupen Kontakt
Konsultchef
Elina Nyström elina.nystrom@onepartnergroup.se +46708150364 Jobbnummer
9996055