Verksamhetschef till socialförvaltningen
2025-09-30
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som vill leda verksamheter i ständig utveckling med individen i fokus! Du är i rollen som verksamhetschef ansvarig för verksamhet, budget och personal på taktiskt nivå. En viktig del i uppdraget är att arbeta preventivt i samarbete med andra och för den enskildes bästa. I uppdraget läggs också vikt vid att verka för en budget i balans. Du kommer att leda nio enhetschefer på verksamhetsnivå. Verksamheterna som ingår i uppdraget är funktionshinderomsorg, arbetsmarknad/sysselsättning och individ- och familjeomsorg. Du ingår i förvaltningens övergripande ledningsgrupp och är direkt underställd socialchef.Kvalifikationer
Vi söker dig som för tjänsten har en relevant akademisk utbildningsbakgrund. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom aktuella verksamheter. Det är ett krav att Du har erfarenhet av att leda andra chefer i en politiskt styrd organisation. Samarbete och samverkan är självklart för att klara uppdraget.
Det är viktigt att:
• Du har god förmåga att planera, organisera och strukturera ditt arbete
• Du uttrycker dig professionellt i tal och skrift
• Du har erfarenhet och kunskap i förändringsledning
* Du arbetar med hög tillit till dina medarbetare
Du får tillgång till flera förmåner exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepensionsavtal och möjlighet att byta semesterersättningen mot extra semesterdagar.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.
ÖVRIGT
tillträde sker enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Annie-Lie Jarhult annie-lie.jarhult@savsjo.se 0382-15450 Jobbnummer
