Verksamhetschef till Sektor utbildning i Lerum
Lerums kommun / Pedagogchefsjobb / Lerum Visa alla pedagogchefsjobb i Lerum
2025-09-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Sektor utbildning i Lerum ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad grund- och gymnasieskola. Dessutom ingår vuxenutbildning och enheter som arbetar med att ge stöd till barn, unga och familj i kommunen.
Sektor utbildning söker nu en verksamhetschef då en verksamhetschef kommer att gå i pension. Ditt uppdrag har fokus på grundskola och anpassad grundskola.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du ett övergripande strategiskt ansvar för resultat- och måluppfyllelse, arbetsmiljö, ekonomi och personal för dina enheter. Du har ett direkt personalansvar för rektorer och enhetschefer och du arbetar i nära samverkan med övriga tre verksamhetschefer.
Ditt arbete innebär att initiera, stödja och leda utvecklingen så att verksamheten utvecklas enligt uppsatta nationella och lokala målsättningar. Du ingår i sektor Utbildnings ledningsgrupp och rapporterar till sektorchef, tillika skolchef. Du ansvarar för att leda samverkan med fackliga representanter utifrån kommunens lokala samverkansavtal. Du svarar även inför politiken och håller i presentationer utifrån uppdrag. Din arbetsplats är i kommunhuset, centralt i Lerum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet från skolverksamhet som rektor eller verksamhetschef. Du har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har dokumenterad erfarenhet av skolutveckling. Meriterande är erfarenhet av att ha varit chef över andra chefer och erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person har du förmåga att tänka och arbeta strategiskt så att verksamhetens mål och syfte uppnås. Du har god förtrogenhet med skolans styrdokument och är trygg i skolans värdegrund och det kompensatoriska uppdraget. Du ser att det är viktigt med den röda tråden från det lilla barnet till den vuxne. Du är en närvarande chef med hög tillit till dem du möter och arbetar med. Genom att planera, organisera och prioritera arbetet tillsammans med andra, möjliggör du snabba, transparanta och tydliga beslut. Ditt ledarskap innebär att du leder och motiverar dina medarbetare samt skapar engagemang och delaktighet. Du har ett starkt engagemang för barn och ungas lärande och du vet hur viktiga goda förutsättningar är för både elever och medarbetare.
I Lerums kommun arbetar vi med utvecklande ledarskap och därför får du som chef hos oss en grundutbildning samt vidareutveckling inom ramen för kommunens Ledarskapsplattform. Se våra ledare berätta mer om ledarskapsutvecklingen via länken nedan.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447), https://lerum.se/ledarskapsutveckling Kontakt
Sektorchef
Ingela Andersson ingela.andersson@lerum.se 0302-521485 Jobbnummer
9505210