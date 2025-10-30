Verksamhetschef till Sabbatsbergsgeriatriken
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Verksamhetschef till Sabbatsbergsgeriatriken
Sabbatsbergsgeriatriken SLSO Region Stockholm söker ny verksamhetschef! Vår nuvarande verksamhetschef går i pension våren 2026 och nu söker vi dig som vill fortsätta utveckla vår utvecklingsinriktade geriatriska klinik.Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Sabbatsbergsgeriatriken är en av två geriatriska kliniker inom Stockholms län sjukvårdsområde (SLSO) och en del av Region Stockholm. Vi bedriver nära, personcentrerad vård i samverkan med andra vårdgivare både inom sluten- och öppenvården och vi finns på Sabbatsbergs sjukhus. Våra centrala värden är samarbete, delaktighet och ansvarstagande med patienten i fokus. Sabbatsbergsgeriatriken bedriver både öppen- och slutenvård. Slutenvården består av 5 enheter med olika inriktningar och öppenvården består av en kognitiv mottagning och en osteoporosmottagning. Just nu befinner sig osteoporosmottagningen en spännande utvecklingsfas genom att vi möjliggör bentäthetsmätningar för våra patienter. Sabbatsbergsgeriatriken är en engagerad klinik med hög kompetens och vi arbetar aktivt med att utveckla framtidens geriatrik.Om tjänsten
Som verksamhetschef leder du en välfungerande och engagerad verksamhet och du leder en engagerad ledningsgrupp som består av chefer, verksamhetsutvecklare, HR-partner, controller och kliniksekreterare. Du arbetar både operativt och strategiskt utifrån det geriatriska vårduppdraget, med helhetsansvar för ekonomi, vårdavtal, personal, miljö och arbetsmiljö. Samverkan med andra aktörer och arbetet med att forma framtidens nära vård är en viktig del i tjänsten.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschefer från ASIH Norr, ASIH Södra, Jakobsbergsgeriatriken, FOU.nu och Palliativt Kunskapscentrum. I din roll rapporterar du till verkamhetsområdeschef.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för patientgruppen och för leda, organisera, utveckla och leverera geriatrik av hög kvalitet.
Du arbetar strategiskt och målinriktat med helhetsperspektiv. Du är beslutsam och du tycker analysen är viktig inför beslutsfattandet. Ditt ledarskap står för trygghet, lugn och stabilitet och du sätter relation framför position. Din förmåga att engagera, involvera och främja delaktighet är viktigt för dig för att verksamheten ska kunna drivas och utvecklas på bästa sätt. Du skapar förutsättningar för medarbetarna ta eget ansvar, utvecklas i sina roller och bidra till verksamhetens gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog och du har en god kommunikativ förmåga och lyssnar in dina medarbetare. Du är en närvarande ledare och verkar för en god lärandemiljö.Kvalifikationer
Akademisk utbildning med erfarenhet av hälso- och sjukvård.
Du har flerårig erfarenhet av chef- och ledarskap och det är meriterande att du har varit chef över chefer.
Det är meriterande om du genomgått chef- och ledarutbildning på högre nivå.
Du har erfarenhet av att leda i en politisk styrd organisation.
Vi erbjuder dig
ett dynamiskt, roligt och utvecklande arbete där du får vara med och driva förändrings- och förbättringsarbete med patienten i fokus
gott stöd från kollegor, din egen ledningsgrupp och verksamhetsområdets ledningsgrupp
verksamhetsstöd gällande både HR, ekonomi, patientsäkerhet och kommunikation
möjlighet till handledning i chefsrollen och chefsutbildningar
en stimulerande och utmanande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt kompetensområde
vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina ledaregenskaper
Anställningsform
Tillsvidareanställning i grundbefattning. Tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef i 3 år.
Heltid, 40/h veckan förtroendearbetstid
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Sabbatsbergsgeriatriken Kontakt
Karin Borgström, verksamhetsområdeschef 070-2725825 Jobbnummer
9580679