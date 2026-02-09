Verksamhetschef Till Rf-Sisu Stockholm
2026-02-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du vara med och stärka och utveckla idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet?
Har du erfarenhet av att leda verksamheter och människor och ett hjärta som klappar för föreningsliv och samhällsutveckling? Då kan det här vara din nästa utmaning.
RF-SISU Stockholm söker nu en verksamhetschef i en treårig projektanställning, med målsättning om en långsiktig tillsvidareanställning. Uppdraget handlar om att leda, stabilisera och vidareutveckla delar av organisationens kärnverksamhet med särskilt fokus på ledarskap, struktur och ekonomisk hållbarhet.
Du har ett chefsansvar för cirka 8-10 idrottskonsulenter och ingår i organisationens ledningsgrupp. Rollen innebär ett tydligt ansvar för verksamhetsstyrning, budget, löneprocess och uppföljning samt att skapa riktning, arbetsro och kvalitet i teamet.
Organisationen befinner sig i en utvecklingsresa där samverkan och struktur är centralt. Rollen kräver därför ett tryggt, stabilt och tydligt ledarskap.
Detta är en verksamhetsnära chefsroll med bredd, du arbetar både operativt och strategiskt, med stort fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och ekonomisk stabilitet.
Du kommer att:
• Leda och utveckla en grupp om cirka 8-10 idrottskonsulenter
• Säkerställa struktur, arbetsro och tydlig riktning i verksamheten
• Ha ansvar för budget, uppföljning och ekonomisk stabilitet
• Bidra till verksamhetsutveckling och genomförande av beslutade mål
• Vara kontaktperson mot utvalda förbund, kommuner och andra samarbetspartners
• Säkerställa god arbetsmiljö och följsamhet mot arbetsrättsliga ramar
• Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till organisationens helhet
Personprofil
Du är en trygg, tydlig och stabil ledare som skapar förtroende, riktning och förutsättningar för andra att lyckas, särskilt i tider av förändring.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av personalansvar
• Har arbetat med budget, uppföljning och verksamhetsstyrning
• Har grundläggande kunskap inom arbetsmiljö och arbetsrätt
• Har djup förståelse för idrottsrörelsens struktur, beslutsvägar och organisering
• Är van att leda i förändring och skapa struktur i komplexa sammanhang
• Har god förmåga att bygga relationer och skapa engagemang
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen (RF-SISU, SF eller förening)
• Kunskap om folkbildning
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling i organisation med många intressenter
Som person är du:
• Trygg, tydlig och stabil i ditt ledarskap
• Strukturerad och konsekvent med god genomförandeförmåga
• Relationsskapande och kommunikativ
• Prestigelös och lösningsorienterad
• En ledare som skapar tillit, riktning och arbetsroPubliceringsdatum2026-02-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Projektanställning 3 år med målsättning om tillsvidareanställning
Arbetstid: Oreglerad arbetstid utifrån verksamhetens behov. Kväll- och helgarbete kan förekomma
Plats: Solna
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10, jannica.skarvinge@performiq.se
.
Ansök nu och bli en del av idrottsrörelsens framtid!
Facklig kontaktperson Stefan Ålander, stefan.alander@rfsisu.se
Tfn: 0768292685.
Företagspresentation
RF-SISU Stockholm är idrottens regionala stödorganisation. Vårt uppdrag är att ge stöd till drygt 2 700 idrottsföreningar i 22 kommuner i Stockholms län. Vi arbetar med utbildning, utveckling, folkbildning och intressepolitik - allt för att idrottsrörelsen ska ha så goda förutsättningar som möjligt att verka och växa.
Vi är drygt 40 medarbetare som drivs av att göra skillnad och bidra till ett starkt föreningsliv. Vår arbetsplats präglas av engagemang, samverkan och ett stort hjärta för idrott.
Läs mer om oss på www.rfsisu.se/stockholm Ersättning
