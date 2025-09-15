Verksamhetschef till ögonkliniken Sörmland
Region Sörmland / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2025-09-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Ögonkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-09-15Om företaget
Region Sörmlands ögonklinik är en regionklinik och mottagningarna finns på sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och i Katrineholm. Vi utför ca 60 000 besök per år. Vi utför kataraktoperationer, polikliniska operationer, glaukomkirurgi samt opererar skelningar. Vi har mottagning för behandling av makulasjukdomar samt en mängd olika mottagningsverksamheter för andra diagnoser samt jourverksamhet.Arbetsuppgifter
Verksamhetschef har ett huvudansvar för klinikens vårdproduktion, tillgänglighet, kvalitet, patientsäkerhet, ekonomi och medarbetare inklusive klinikens arbetsmiljö. Verksamhetschef organiserar, planerar, leder, utvecklar samt följer upp arbetet inom kliniken för att kliniken och sjukvården ska uppnå sina mål på kort och lång sikt. Verksamhetschef samarbetar aktivt med övriga aktörer inom sjukhusen, divisionerna samt inom och utom regionen för att regionen ska nå sina kort- och långsiktiga mål.
Din kompetens
Vi söker dig som har en legitimation inom hälso- och sjukvård. Läkarexamen är meriterande.
Erfarenhet från tidigare chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete och utbildning. Forskningserfarenhet är en fördel, men inget absolut krav.
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Divisionschef Björn Persson, 073-868 03 20.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ögonkliniken Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-19.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9509588