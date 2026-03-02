Verksamhetschef till nytt HVB för barn
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn och familjer. Vi startar ett nytt HVB och söker nu en verksamhetschef/föreståndare. Vill du vara med på en spännande resa och forma verksamheten tillsammans med oss, så är det här jobbet för dig!
Om Tegelvillan
Tegelvillan HVB tar emot barn 11-14 år med svår beteendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsvariation, skolproblematik och andra socialt normbrytande beteende. Boendet har plats för fem barn och erbjuder heldygnsvård i en hemlik miljö.
På Tegelvillan arbetar vi med barnet i fokus, vi bedriver kvalitativ behandling som planeras och utvärderas tillsammans med verksamhetens psykolog och barnpsykiater. Behandlingen anpassas utifrån varje barns individuella behov och förmågor.
Vårt arbetssätt utgår från forskning och beprövad erfarenhet, vi arbetar miljöterapeutiskt med färdighetsträning och tydliggörande pedagogik och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi använder tillämpad beteendeanalys som stöd i vårt arbete med beteendeförändring.
I verksamheten arbetar enhetschef, behandlingsledare som handleder i det dagliga behandlingsarbetet och behandlingspedagoger. Verksamheten har eget specialistteam som består av psykologer, psykoterapeut, sjuksköterskor och barnpsykiatriker.
Om rollen
Som verksamhetschef innebär ditt uppdrag att driva, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du är tillståndsbärare och har fullt personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. I det dagliga arbetet leder du medarbetarna nära och närvarande, och du skapar förutsättningar för att varje medarbetare kan bidra till en trygg och professionell miljö.
Du rapporterar till Amplius operativa chef och ingår i dennes ledningsgrupp, där du blir en del av ett sammanhållet och stödjande ledarskapsteam.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla verksamheten med ansvar för personal, kvalitet och ekonomi
• Skapa goda relationer och ett professionellt samarbete med familjer, uppdragsgivare och anhöriga
• Samverka med Amplius specialistteam och bidra till vår gemensamma utveckling
• Ansvara för kvalitets- och verksamhetsutveckling
• Ansvara för att bedriva det systematiska och strategiska arbetet gentemot Amplius kvalitetsmål
• Arbeta med marknadsföring och kundkontakt
• Delta i ledningsgruppen tillsammans med övriga verksamhetschefer
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som trivs nära verksamheten och som leder med trygghet, lyhördhet och professionalism.
Vår målgrupp är yngre barn med komplex problematik och omfattande behov, vilket kräver ett stabilt ledarskap, god förmåga att fatta beslut och en förmåga att navigera i en föränderlig vardag.
Du inspirerar till utveckling och hållbara arbetssätt, och du har lätt för att skapa struktur, bygga relationer och förankra beslut.
Vi ser gärna att du har:
• Högskole-/universitetsexamen inom relevant område, exempelvis socionom, psykolog eller beteendevetare, och formell möjlighet att stå på tillstånd enligt IVOs regler.
• Dokumenterad erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Grundläggande kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
• Erfarenhet av arbete med barn och unga inom HVB eller LSS
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God systemvana
• B-körkort
Som person är du prestigelös, har mycket god samarbetsförmåga och har god självkännedom. Du har ett helhetsperspektiv, är trygg i ditt ledarskap och håller både kvalitet och barnets bästa i fokus. Och kanske viktigast av allt - du har ett genuint engagemang för socialt arbete.
Som verksamhetschef i en helt ny verksamhet så förutsätter vi att du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö. Du får möjlighet att vara med och forma en verksamhet från grunden och du behöver vara självgående, lösningsfokuserad och nyfiken. Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
och ange "Verksamhetschef Tegelvillan" i ämnesfältet. Vi planerar att intervjua efter julhelgerna. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer samt personlighetstest. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
