Verksamhetschef till Närvården Herrgärdet, Västerås
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås
2026-04-13
Vi söker en verksamhetschef med ett tydligt och lyhört ledarskap som motiveras av att leda i förändring. Du skapar engagemang genom nytänkande och vill tillsammans med medarbetare vidareutveckla verksamheten. Här får du möjlighet att göra skillnad - på riktigt.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, tillgänglighet och service. Du har ett helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö och driver verksamhets- och förbättringsarbete framåt. I rollen ingår att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål samt att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och bidrar till att skapa en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du har ett nära samarbete med enhetscheferna på vårdcentralen och ingår i Närvårdens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med ett helhetsperspektiv för samtliga vårdcentralers verksamheter.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt jourmottagningarna drivs som en intraprenad med Region Västmanland som ägare. Tillsammans verkar vi under namnet Närvården Västmanland med målet att erbjuda den bästa primärvården i länet. Närvården Herrgärdet är en väl etablerad mottagning i centrala Västerås med cirka 12 600 listade patienter. Här finns flera professioner samlade i samma byggnad, vilket skapar goda förutsättningar för ett sammanhållet och professionellt omhändertagande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt för att möta framtidens primärvård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
ett strukturerat introduktionsprogram
möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspxKvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning, gärna inom utvecklande ledarskap, samt tidigare erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppdrag med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete samt arbete inom primärvård och förståelse för omställningen mot nära vård är också meriterande.
Som person är du en trygg och närvarande ledare med ett tydligt och transparent ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet och har förmåga att inspirera och ta tillvara på medarbetarnas kompetens och initiativkraft. Du är strukturerad, strategisk och kvalitetsmedveten och har god förmåga att göra väl avvägda prioriteringar ur både operativt och strategiskt perspektiv. Vidare är du framtidsinriktad med intresse för att driva utveckling och förändring samt har lätt för att skapa goda relationer och samarbeten. Du kommunicerar på ett tydligt och förtroendefullt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i din grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande.
Tjänsten är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 april 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Arbetsprov kan komma och utgöra en del av rekryteringsprocessen.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121230".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Utmarksgatan 10 (visa karta
)
721 89 VÄSTERÅS
Region Västmanland Kontakt
Maria Cifuentes Vargas anna.sofia.tornqvist@regionvastmanland.se
