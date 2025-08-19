Verksamhetschef till Närvården Herrgärdet
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en chefskollega som står för ett tydligt och lyhört ledarskap. Du har förmåga att skapa engagemang med nytänkande och som tillsammans med oss vidareutvecklar vårdcentralen och Närvården Västmanland. Kontakta oss gärna för närmare information. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ska du leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, tillgänglighet och service. Tjänsten innebär ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö samt utvecklingsarbete. I din roll ingår också att engagera, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du ansvarar för att resurser används på bästa sätt samt att du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.
Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetscheferna på vårdcentralen. Du ingår i Närvårdens ledningsgrupp och där förväntas du ha ett helhetsperspektiv på samtliga vårdcentralers verksamheter.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Herrgärdet är en väl inarbetad mottagning i centrum av Västerås. Vi ansvarar för cirka 12 900 listade patienter och vår mottagning omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi- och arbetsterapiverksamhet samt kurator och dietist. Då samtliga yrkeskategorier för en vårdcentral är samlade i samma byggnad så kan vi erbjuda våra patienter ett professionellt omhändertagande.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Herrgärdet och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Vi erbjuder dig även
• att som chef ha inflytande och delaktighet i Närvården Västmanlands utvecklingsarbeten,
• extern handledning kontinuerligt och möjlighet till kompetensutveckling,
• hjälp och stöd i din yrkesroll av chefer, kollegor och Närvårdens administration samt Regionens stödfunktioner. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom Hälso- och sjukvård, kvalificerad sjukvårdsutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning, med fördel Utvecklande ledarskap. Har du tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet inkluderande personal-, ekonomi-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete är det något vi värdesätter. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård, som allmänspecialist eller annan profession samt förståelse för primärvårdsnivån och utvecklingen mot nära vård är även det meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som har ett tydligt och transparent ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet, tar initiativ och är drivande. Som ledare är du trygg och närvarande. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera dina medarbetare och därigenom ta vara på deras kunskap, erfarenhet och initiativkraft. Det är vidare önskvärt att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Rollen kräver även en god förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv.
Vi ser även att du är framtidsinriktad med intresse för och förmåga att driva utveckling och förändring. Vidare har du förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete, samt att du kan kommunicerar på ett tydligt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i din grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande. Tjänsten är på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025.
Intervjuer planeras att genomföras v. 38.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Kontakt
Anna Sofia Törnqvist
Direktör Närvården Västmanland
021-17 62 77/072-153 02 45
Wojciech Placzkowski
Läkarföreningen
021-17 68 25
Ingrid Edman
Vårdförbundet
021-10 41 31
Erik Hedberg
Fysioterapeuterna
021-17 65 51
Pernilla Brunman Jost
Kommunal
021-17 47 13
Cicci Järvensivu
SRAT
021-17 67 21
Dennis Johansson
Vision
021-17 48 44 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Ingrid Edman ingrid.edman@vardforbundet.se 072-5806138 Jobbnummer
9464030