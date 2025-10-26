Verksamhetschef till Myndighetsenheten
2025-10-26
Vill du göra skillnad - både för medarbetare och medborgare? Myndighetsenheten söker nu en verksamhetschef som med tryggt ledarskap, engagemang för myndighetsutövning och ett starkt fokus på arbetsmiljö vill bidra till en hållbar, rättvis och professionell verksamhet.
Ditt nya jobb
Myndighetsenhetens ansvarsområde innefattar i huvudsak myndighetsutövning inom Socialttjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten arbetar på uppdrag av Vård och omsorgsnämnden och delvis från Barn- och utbildningsnämnden. Enhetens upddrag är att tillförsäkra de medborgare som ansöker om stöd en rättssäker handläggning samt ett professionellt bemötande. Myndighetsenheten består av flera yrkesgrupper såsom enhetschef, teamchefer, biståndshandläggare, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, LSS-handläggare, fysioterapeut, arbetsterapeut samt administratörer.
Vanliga arbetsuppgifter
• Övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten inom myndighetsutövning
• Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enheten
• Säkerställa rättssäker handläggning enligt gällande lagstiftning
• Arbeta strategiskt med processer, kvalitet och samverkan
• Representera enheten internt och externt
Din kompetens
• Akademisk examen inom relevant område (t.ex. juridik, samhällsvetenskap, socialt arbete)
• Flerårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar
• God kunskap om offentlig förvaltning och myndighetsutövning
• Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom SoL (äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS)
• Erfarenhet av att leda i förändring
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• God kännedom om arbetsrätt, förvaltningsrätt och offentlig verksamhet.
Meriterande är erfarenhet från liknande verksamhet inom offentlig sektor eller kommunal myndighetsutövning.
Vi söker dig
Som verksamhetschef på Myndighetsenheten i Östersunds kommun sätter du saker i sitt sammanhang och bidrar till en tydlig riktning för verksamheten. Du skapar mening genom att förklara syfte och mål, och ger både struktur och handlingsfrihet inom tydliga ramar.
Du är en närvarande och engagerad ledare som ser ditt uppdrag både som chef och som förebild. Genom ditt sätt att kommunicera och agera visar du på respekt, ansvar och omtanke - värden som genomsyrar hela verksamheten. Du uppmuntrar dina medarbetare, ser deras styrkor och skapar förutsättningar för att de ska kunna växa och utvecklas i sina roller.
Du leder med tillit och mål, snarare än kontroll. Du skapar utrymme för medarbetarna att ta ansvar och följer upp på resultat och utveckling. Med ett prestigelöst och reflekterande ledarskap bidrar du till en kultur där lärande, samarbete och förbättring står i fokus - där misstag ses som möjligheter till utveckling.
Du vågar utmana invanda arbetssätt och söker nya lösningar som stärker både kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - för både verksamheten och för människorna i Östersunds kommun.
Som person är du:
• Trygg i ditt ledarskap - du leder genom att visa tillit, tydlighet och närvaro.
• Rättvis och objektiv - du premierar prestation framför relation.
• Lyhörd och respektfull - du bemöter alla medarbetare utifrån individens behov och potential.
• Utvecklingsinriktad - du ser förbättringsområden och vill skapa långsiktig förändring.
• Modig - du vågar adressera svåra frågor och bidrar till en öppen och tillitsfull arbetsmiljö.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
