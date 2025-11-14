Verksamhetschef till kulturhuset Mimer i Valsta
2025-11-14
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun arbetar för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, vi är en arbetsplats som vill göra skillnad! Vi är en politiskt styrd serviceorganisation där våra uppdragsgivare är invånarna. Vi arbetar tillsammans i våra olika verksamheter för att hitta nya idéer och lösningar som bidrar till invånarnas livskvalitet, hållbarhet och hälsa samt ökad integration och att motverka utanförskap.
Förvaltningen består av fem verksamhetsområden som rymmer:
• Fritid, idrott, sport, simhall, ishall och föreningsverksamhet
• Scenkonst, film, teater, konst, musik, museum, bibliotek och kulturarv
• Ungdomskultur, öppen ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet och kulturskola
Just nu händer något stort i Valsta. Mitt på torget reser sig ett helt nytt kulturhus - Mimer. Huset är utformat för att både invånare och verksamheter ska kunna mötas och utvecklas på nya sätt.
Bakom de stora fönsterpartierna växer ett dynamiskt innehåll fram. Här samlas bibliotek, mediastudio, skaparverkstad, scen, kafé, möteslokaler och samhällsservice under samma tak. Tillsammans ska verksamheterna bilda ett levande kulturhus som bidrar till ett tryggt och hållbart Valsta. Mimer är alltså inte bara ett hus - det är en viktig motor för förändring.
Nu söker vi dig som vill kliva in och omsätta kulturhusets vision i en samordnad, trygg och välfungerande vardag.
Vill du vara med och forma ett levande kulturhus där invånare och verksamheter möts och utvecklas på nya sätt?
Som verksamhetschef har du en central roll i att driva och samordna den dagliga verksamheten i kulturhuset. Du leder det operativa arbetet i huset, planerar bemanning, scheman och driftfrågor samt är kontaktperson och samordnare för både kommunens egna verksamheter och de externa aktörer som verkar i huset. Du har ansvar för verksamhet, budget och personal, med ett direkt ledarskap för cirka sju medarbetare.
Du ansvarar för att skapa struktur, trivsel och god arbetsmiljö, och ser till att verksamheten präglas av service, tillgänglighet och trygghet. Du är en viktig nyckelperson i utvecklingen av huset som mötesplats där kultur, föreningsliv, ungdomsverksamhet och samhällsservice möts.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och samordna det dagliga arbetet i huset.
* Vara närmaste chef för ca sju husvärdar och bidra till ett positivt och engagerande arbetsklimat.
* Säkerställa att verksamheterna i huset fungerar väl tillsammans och utvecklas genom samhandling.
* Ha kontakt med externa aktörer, föreningar, entreprenörer och samarbetspartners.
* Ansvara för rutiner kring säkerhet, ordning, tillgänglighet och lokalernas användning.
* Följa upp och rapportera verksamhetens resultat samt bidra till planering och utvecklingsarbete.
* Vara en aktiv del i det lokala trygghetsarbetet och bidra till att skapa en välkomnande mötesplats för alla.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en verksamhet som fortfarande formas. Du kommer få vara med och sätta riktningen för kulturhusets utveckling och spela en viktig roll i att omvandla idéer till praktik. Kulturhuset blir en arena där du och dina kollegor kan testa nya arbetssätt och samarbeten, samtidigt som du utvecklas som ledare genom utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL).
Tillsammans skapar vi ett kulturhus som bygger stolthet, delaktighet och framtidstro i Valsta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning från universitet eller högskola som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har flerårig erfarenhet av att leda personal och samordna verksamhet, och trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och bidra till utveckling. Du har goda kunskaper inom ledarskap, uppföljning och analys och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av budgetarbete samt har erfarenhet från flera sektorer, exempelvis både offentlig verksamhet och näringslivet.
Du är en ledare som kombinerar tydlighet med lyhördhet och närvaro. Genom att skapa förtroendefulla relationer och engagera dina medarbetare bidrar du till en arbetsmiljö som präglas av samarbete och delaktighet. Du tar gärna initiativ i sociala sammanhang och bygger naturligt goda kontakter, både internt och externt.
Du arbetar strukturerat och målmedvetet, planerar och organiserar ditt arbete väl och ser till att det du påbörjar blir slutfört i tid. Samtidigt har du ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter även i utmaningar.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev. I rekryteringen kan tester och arbetsprov förekomma.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
