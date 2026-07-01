Verksamhetschef till Innovatum Science Center i Trollhättan
Solum Search AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2026-07-01
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Innovatum Science Center är en plats där nyfikenhet får växa och framtidens möjligheter tar form. Som en av Västsveriges största mötesplatser för upptäckande, lärande och innovation erbjuder vi 4 200 kvadratmeter fyllda med interaktiva utställningar, kreativa miljöer och fascinerande experiment som inspirerar omkring 80 000 besökare varje år. Genom utställningar, lärandeprogram och samverkan med skola, näringsliv och samhälle gör vi vetenskap och teknik tillgängligt, relevant och engagerande för fler.
Vår mission är att öka intresset och förståelsen för teknik, naturvetenskap och industrisamhällets förändring genom att skapa möten mellan människa och teknik, teori och praktik, historia och framtid. Som en del av Innovatum Science Park verkar vi i en unik miljö där kunskap, företagande och innovation möts.
Nu söker vi verksamhetschef till Innovatum Science Center
Ett unikt ledaruppdrag i Västsverige, för dig som vill utveckla en publik kunskaps- och upplevelsearena där lärande, teknik, kulturarv och samhällsutveckling möts!
Innovatum Science Center AB söker en verksamhetschef som med strategiskt ledarskap, stark genomförandekraft och stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten in i framtiden.
Här får du ett samlande ansvar för en verksamhet med tydlig samhällsrelevans, där uppdraget är att väcka nyfikenhet, stärka framtidstro och bidra till att fler barn och unga hittar vägar in i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Rollen passar dig som har personlig tyngd, skapar förtroendefulla relationer och kan omsätta ambitioner till strategi, finansiering, samverkan och konkreta resultat.
Om rollen
Innovatum Science Center har ett tydligt samhällsuppdrag och verkar med uppdragsavtal från Trollhättans Stad samt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd.
Som verksamhetschef för Innovatum Science Center ansvarar du för att hålla samman och utveckla verksamhetens olika delar – från utställningar, pedagogiska miljöer och besöksupplevelser till kulturarv, externa uppdrag och strategiska partnerskap. Uppdraget innebär att skapa riktning, samordning och framdrift i en verksamhet med många kontaktytor och stor samhällsrelevans.
Rollen innebär också att företräda Innovatum Science Center i nära samspel med verksamheter i den omgivande miljön, såsom Saab Car Museum, liksom med Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen och andra relevanta samarbetspartners. Genom långsiktiga relationer, aktiv samverkan och ett uppsökande arbete stärker du verksamhetens position och utvecklar förutsättningar för partnerskap, finansiering och fortsatt utveckling.
I ett regionalt, nationellt och internationellt sammanhang bidrar verksamheten till kompetensförsörjning, framtidstro och hållbar utveckling – med teknik, naturvetenskap, lärande och kulturarv som viktiga drivkrafter.
Internt bygger du tillit, stolthet och engagemang och skapar en organisation där människor vill, kan och får förutsättningar att bidra till fortsatt utveckling.
Du rapporterar till VD och har ett övergripande chefsansvar. Du leder genom chefer och nyckelfunktioner och driver ledningsgruppens arbete med prioriteringar, ekonomi, uppföljning, samordning och gemensam riktning.
Vem söker vi?
Vi söker en trygg, tydlig och utvecklingsdriven ledare med personlig tyngd, hög trovärdighet och förmåga att skapa förtroende och samling kring verksamhetens uppdrag och riktning.
Ditt ledarskap bygger på tillit, dialog, tydlig kommunikation och riktning. Du samlar människor kring gemensamma mål, leder övergripande och skapar förutsättningar för andra att ta ansvar, bidra och växa.
Du entusiasmerar, ingjuter stolthet och stärker organisationens självförtroende. Du vågar utmana konstruktivt när det behövs, alltid med verksamhetens utveckling och uppdrag i fokus.
Som person står du stadigt i värderingar som engagemang, tillit och viljan att göra skillnad. Du har ett genuint engagemang för STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) och för unga människors möjligheter. Du kombinerar driv, värme, närvaro och gott omdöme med en tydlig vilja att utveckla verksamheten. Publiceringsdatum2026-07-01Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor, verksamhet och utveckling i komplexa sammanhang. Du är trygg i att skapa riktning, driva förändring och företräda en verksamhet med många kontaktytor.
För rollen vill vi att du har:
relevant akademisk examen
erfarenhet av att leda strategiskt arbete från vision till implementering
erfarenhet av att leda medarbetare och grupper
erfarenhet av att bygga långsiktiga externa relationer och samarbeten med koppling till finansiering och partnerskap
vana att förmedla och bära en verksamhet inför olika målgrupper – internt, i mötet med samarbetspartners och i andra externa sammanhang
erfarenhet från offentlig verksamhet
erfarenhet av budgetprocesser, rapportering och arbete gentemot styrelse eller motsvarande beslutsnivå
Det är meriterande om du också har:
erfarenhet av att arbeta nära akademin
erfarenhet av ledarskap inom idéburen eller ideell sektor
ett upparbetat nätverk i Västsverige, exempelvis inom offentlig sektor, akademi, näringsliv eller regional utveckling
geografisk närhet som gör det möjligt att vara på plats i verksamheten en stor del av tiden
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Trollhättan. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan senast 20 augusti 2026!
Intresseanmälan och kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Innovatum Science Center med Solum Search. För intresseanmälan och frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search via ylva.dahl@solumsearch.se
eller 0730–263834. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089), http://solumsearch.varbi.com/
Åkerssjövägen 16 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9986324