Verksamhetschef till hemtjänst
Parmida Vård&omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Solna
2026-04-09
Led med hjärta och kvalitet!
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en engagerad och kompetent verksamhetschef som vill leda vår hemtjänstverksamhet med både hjärta och professionalism.
Vi är ett företag som sätter kvalitet, trygghet och respekt i första rummet. Vi arbetar strukturerat enligt gällande lagar, regler och rutiner, samtidigt som vi aldrig glömmer att varje beslut påverkar en människa.
Om rollen
Som verksamhetschef ansvarar du för den dagliga driften av verksamheten. Du säkerställer att arbetet bedrivs med hög kvalitet, god etik och i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens krav.
Du leder och utvecklar verksamheten inom:
personal
kvalitet
arbetsmiljö
rutiner och arbetssätt
Du är en trygg ledare som motiverar medarbetare och skapar goda förutsättningar för en omsorg med hög kvalitet.
Tjänsten kräver att du godkänns av kommunen enligt gällande avtalskrav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten
Säkerställa att verksamheten följer lagar, föreskrifter och riktlinjer
Personalansvar inkl. arbetsledning och kompetensutveckling
Kvalitetsarbete och uppföljning
Kontakt med kommun och andra samarbetspartners
Utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt
Kvalifikationer (krav)
Verksamhetschefen ska uppfylla något av följande:
Avslutad högskoleutbildning inom socialt arbete, exempelvis socionom, beteendevetare eller liknande, samt minst 12 månaders operativ arbetsledande erfarenhet inom hemtjänst (med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet)
eller
Minst 24 månaders operativ arbetsledande erfarenhet inom hemtjänst med ansvar för det dagliga arbetet
Dessutom krävs:
God kunskap om tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter inom vård och omsorg
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God administrativ förmåga och datorvana
Vi söker dig som:
Leder med omtanke och tydlighet
Har ett genuint engagemang för människor
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga
Är trygg i att fatta beslut
Vill utveckla verksamhet med kvalitet i fokus
Vi erbjuder
En viktig och meningsfull roll
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett företag som arbetar med hjärta och kvalitet
Vi ser fram emot din ansökan och att tillsammans fortsätta utveckla en omsorg präglad av kvalitet, trygghet och respekt.
Tjänsten tillsätts omgående under förutsättning att kandidaten godkänns av kommunen enligt avtalskrav.
För att skynda på processen behöver kandidaten två referenser som kan styrka kvalifikationskraven.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@ranavard.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Parmida Vård&omsorg AB
(org.nr 559002-5911)
171 64 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9846034