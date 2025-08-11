Verksamhetschef till hematologiska kliniken
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du vår nya Verksamhetschef på hematologiska kliniken?
Vi söker en läkare med driv och ledarskapsambitioner till hematologiska kliniken och som tillsammans med oss vill vara med och leda en framstående verksamhet för hematologisk vård och forskning.
Hematologiska kliniken - En arbetsplats där spetskompetens möter engagemang
Hematologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland. Vi erbjuder högspecialiserad vård till patienter från både Östergötland och den Sydöstra sjukvårdsregionen. På kliniken utreds och behandlas patienter från med alla former av blodcancer och benigna hematologiska sjukdomar. Vi genomför autologa och allogena stamcellstransplantationer och CAR-T behandlingar.
Vårt erbjudande
Vi är stolta över att vara en ackrediterad stamcellstransplantationsverksamhet enligt JACIE sedan 2021, och sedan juni 2024 ingår vi i Linköping Comprehensive Cancer Center, med ackreditering inom cancerområdet.
Kliniken är indelad i sex sektioner, med både slutenvård (13 enkelrum inklusive intermediär-vårdsplatser för stamcellstransplanterade patienter) och en omfattande öppenvård som innefattar: dagvård med tio platser, mottagning, cellterapienhet, forskningsenhet och vårdadministration.
Totalt arbetar cirka 80 engagerade medarbetare hos oss - tillsammans skapar vi en trygg, utvecklande och lärande miljö.
Vår verksamhet är snart åter en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) med en stark forsknings- och utbildningsprofil. Forskning, utbildning och kliniskt arbete väger lika tungt i vårt uppdrag. Vi bedriver internationellt framgångsrik forskning inom både kliniska och epidemiologiska områden. Vår koppling till Linköpings universitet (LiU) är stark och vi erbjuder en utmärkt utbildningsmiljö för läkare och andra yrkesgrupper inom vården. Kliniken är godkänd enligt SPUR och har ett mycket gott utbildningsklimat för alla professioner
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetschef leder, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med tre chefer och cirka 80 medarbetare. Du kommer att vara närmsta chef till verksamhetens enhetschefer och läkargruppen.
Din ledarskapsförmåga kommer att vara avgörande för att fortsätta utveckla en effektiv och kvalitetsdriven verksamhet. Du leder utifrån ett processorienterat arbetssätt vilket bland annat innebär att ansvara för verksamhetsutveckling, ekonomi, kvalitet, patientsäkerhet samt arbetsmiljö. Eftersom vi snart blir en universitetssjukvårdsenhet igen kommer du även ha ansvar för att kliniken bedriver klinisk forskning och utbildning inom det hematologiska området. Som verksamhetschef har du ett sidledsansvar såväl inom som utom centrumet samt i regionen.
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen som verksamhetschef för hematologiska kliniken ser vi att du är specialistläkare i hematologi. Du har även dokumenterad utbildning inom ledarskap och erfarenhet från en högre ledande befattning i en större och komplex organisation. Erfarenhet av att leda andra chefer och att arbeta genom ledare är något som du är van vid och trivs med. Vi ser även att du har forskningserfarenhet och gärna är disputerad.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift, vilket är viktigt för kommunikation både internt och externt.
Det är meriterande om du har arbetat i politiskt styrda organisationer eller inom forskningsintensiva verksamheter.
Vi söker en ledare som är trygg i sin kompetens och använder sin tydliga kommunikation och lyhördhet för att skapa ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Du är en strateg som tänker långsiktigt och kan planera och prioritera för att säkerställa att kliniken fortsätter att utvecklas på bästa sätt. Ditt sätt att leda och motivera medarbetare gör att du bygger starka samarbeten och engagemang i hela organisationen.
Din förmåga att arbeta effektivt i komplexa och föränderliga miljöer, där du fokuserar på rätt saker och bibehåller ett realistiskt perspektiv, gör att du kan skapa hållbara resultat. Du trivs i en utvecklingsorienterad miljö och värdesätter kontinuerlig förbättring för både kliniken och dina medarbetare.
Vill du vara med och forma framtidens hematologiska vård och vara en del ett framstående team där forskning, innovation och högkvalitativ vård går hand i hand?
Välkommen att bli en del av Hematologiska kliniken. Tillsammans gör vi skillnad för våra patienter!
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % i din grundprofession inom Region Östergötland med tidsbegränsat chefsförordnande. Intervjuer beräknas ske den 16 september förmiddag och eftermiddag, 23 september eftermiddag och 24 september förmiddag.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Hematologiska kliniken Kontakt
Centrumchef Ida Dånmark, 010-1039234. Jobbnummer
9451606