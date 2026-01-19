Verksamhetschef till Guldhjärtat Omsorg AB
Guldhjärtat Omsorg och Rehabilitering AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Guldhjärtat Omsorg AB söker nu en engagerad och kompetent verksamhetschef till vår hemtjänstverksamhet. Vi söker dig som brinner för kvalitativ omsorg, gott ledarskap och som vill vara med och utveckla en växande verksamhet med fokus på trygghet och kvalitet
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och uppföljning enligt gällande lagstiftning och kommunala krav. Du arbetar nära ledning, personal och externa aktörer för att säkerställa en professionell och trygg omsorg för våra brukare.
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Socionomutbildning eller utbildning inom beteendevetenskap
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
God kunskap om SoL, LSS och Socialstyrelsens föreskrifter
Erfarenhet av personalansvar och arbetsledning är meriterande
God administrativ förmåga och vana att arbeta med dokumentation
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är meriteterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: josef@guldhjartatomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guldhjärtat Omsorg och Rehabilitering AB
(org.nr 559103-7188)
Kronborgsgränd 15
)
164 46 KISTA Arbetsplats
Guldhjärtat Omsorg & Rehabilitering AB Jobbnummer
9691749