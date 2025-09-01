Verksamhetschef till funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Är du en trygg och utvecklingsorienterad ledare med en förmåga att se nya perspektiv? Trivs du i en roll där det ställs krav på att kombinera strategi, ett nära ledarskap och daglig förvaltning? Då är du personen vi söker för detta meningsfulla och komplexa uppdrag som verksamhetschef för funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin i Ystad!
Funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin är en välfungerande verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsresa där vi satsar på digitalisering och att utveckla våra befintliga verksamheter. Vi är en tillväxtfas där vi utvecklar och bygger nya boende samtidigt som vi arbetar med kvalitetshöjande insatser på alla våra befintliga enheter.
Som verksamhetschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen framåt, med ansvar för verksamhetens kvalitet, kompetensutveckling, budget och arbetsmiljö. I ditt verksamhetsområde har du ett direkt personalansvar för tio enhetschefer. Tillsammans med dina verksamhetschefskollegor skapar du en helhetssyn inom förvaltningen och rapporterar direkt till förvaltningschefen, samt ingår i förvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Bättre tillsammans är Ystads kommuns värdegrund; god samarbetsförmåga och ett närvarande ledarskap är därför två av dina grundläggande styrkor. Din omgivning uppfattar dig som lugn och förtroendeingivande vilket skapar förutsättningar för psykologisk trygghet i hela verksamheten. Ditt driv, mod och engagemang bidrar att tillsammans med medarbetarna göra mesta möjliga samhällsnytta och göra skillnad för dem vi är till för.
Vi söker dig med kandidatexamen eller motsvarande inom socionom, personal- och arbetslivsvetenskap eller något annat område som vi som arbetsgivare finner relevant för tjänsten. Du behöver ha flera års erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning förvärvad under de senaste sex åren, där du ansvarat för arbetsmiljö, personal och ekonomi. Vi ser även att du har erfarenhet av att både starta och driva processer gällande utveckling och förbättring av verksamhet. Har du erfarenhet inom området funktionsnedsättning- och socialpsykiatri så ser vi det som meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, vana vid att arbeta digitalt i olika program och system och B-körkort. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
