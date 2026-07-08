Verksamhetschef till förvaltningen för Teknik
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2026-07-08
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Vill du vara med och forma framtidens Kungsbacka? Som verksamhetschef får du en nyckelroll där du, tillsammans med engagerade medarbetare och chefer, driver utvecklingen av hållbara samhällstjänster som gör verklig skillnad i människors vardag.
Rollen som verksamhetschef hos oss
Som verksamhetschef på förvaltningen för Teknik har du en central roll i utvecklingen och driften av Kungsbackas samhällsinfrastruktur. Du ansvarar också för en omfattande projektverksamhet med investeringsprojekt inom främst VA, bredband samt gata och park.
Du leder verksamheten genom åtta chefer med ansvar för områden som dricksvatten, avlopp, rörnät, bredband, avfall och återvinning, VA-planering samt anläggnings- och infrastrukturprojekt. Tillsammans arbetar ni för att skapa hållbara, effektiva och framtidssäkra lösningar för invånare, näringsliv och kommande generationer.
Förutsättningarna för uppdraget är goda – du har ansvar för drygt 100 medarbetare, en driftbudget på cirka 500 mnkr samt årliga investeringsuppdrag på omkring 400 mnkr. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp, deltar vid nämndmöten och samverkar brett inom kommunen tillsammans med andra chefer och verksamheter, liksom med näringsliv och invånare.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med samhällsutveckling och som motiveras av att göra skillnad – på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inspirerande ledare med helhetssyn och ett genuint engagemang för människor och verksamhetsutveckling. Du skapar förutsättningar för både chefer och medarbetare att vilja, våga och kunna utvecklas, samtidigt som du driver förändring med mod och framtidsfokus.
Du bygger förtroende genom ett varmt, respektfullt och inkluderande ledarskap där samarbete, delaktighet och arbetsglädje är självklara delar av kulturen. Din kommunikation präglas av lyhördhet, tydlighet och förmåga att skapa förståelse för mål, uppdrag och beslut – både internt och externt.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att leda andra chefer och känner dig trygg i att verka i en politiskt styrd organisation. Du har god förmåga att navigera i komplexa sammanhang och att skapa engagemang kring gemensamma mål och prioriteringar.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
universitet-/högskoleutbildning inom verksamhetsområdet, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig chefserfarenhet inom verksamhetsområdet med fullt ansvar för ekonomi, verksamhet och personal
arbetslivserfarenhet av att leda andra chefer
B-körkort
Det är meriterande:
arbetslivserfarenhet av förändringsledning
arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning Om företaget
Förvaltningen för Teknik | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Gott ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Därför får alla våra chefer gå utbildningen "Utvecklande Ledarskap", UL. Utöver det har vi ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer för att du ska känna dig väl förberedd på uppdraget. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida, Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kommer att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 28 juli.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
#LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Jobbnummer
9996079