Verksamhetschef till Forum Oskarshamn
Telin Rekrytering & Konsult AB / Chefsjobb / Oskarshamn Visa alla chefsjobb i Oskarshamn
2025-12-12
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult AB i Oskarshamn
, Kalmar
, Växjö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Har du stort intresse för möten, upplevelser, mat, dryck, och evenemang. Vi söker dig som är affärsinriktad, driven och inspirerande och som kan ta ett helhetsansvar.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla Forums hotell & konferensverksamhet såväl som fastigheten (kvarteret Storken). Arbetsuppgifterna innefattar bland annat budgetansvar, personalledning, kvalitetsarbete och att säkerställa en hög servicenivå för gästerna. Du leder och arbetar aktivt med att utveckla hotellet och dess verksamhet.
På Forum Oskarshamn arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. I rollen som Verksamhet-/Hotellchef ansvarar du för vår hotell & konferensverksamhet och med det leder och coachar du våra medarbetare inom reception, kök, städ och drift. Du är den som motiverar, driver, utvecklar och engagerar medarbetarna att ta ett stort eget ansvar för att leva upp till våra gästers förväntningar samt förbättra arbetssätt och service.
Ingen dag på Forum är den andra lik, vi vet inte alltid vilka utmaningar vi kommer att möta under dagen men vi vet att alla avdelningar kommer sluta upp för att lösa dem tillsammans. Vi är ett team!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• ha resultat-, kvalitet-, arbetsmiljö och personalansvar för avdelningarna reception, städ, kök och drift.
• utveckla verksamheten.
• inspirera och motivera dina medarbetare.
• rekrytera och attrahera framtida medarbetare till Forum.
• driva interna projekt.
Du rapporterat direkt till stiftelsens styrelse och dess ordförande.
Placeringsort är Oskarshamn. Kvalifikationer
Du är en stark ledare som har ett helhetsperspektiv, förstår vikten av och driver samarbete över hela verksamheten. Du ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem, är flexibel och har lätt att se lösningar och att skapa relationer. Du ser vikten av att ge regelbunden feedback och är kommunikativ i din ledarstil. Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss är du dessutom modig, prestigelös och står för Forums värderingar!
Du har tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll samt relevant utbildning och erfarenhet inom servicebranschen. Du har god administrativ förmåga, erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning samt god vana att arbeta i olika systemstöd. Du behöver dessutom ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det här är en tillsvidareanställning på heltid.
B- körkort är ett krav.
Om arbetsgivaren
Forum Oskarshamn är ett hus med många möjligheter. Sedan drygt 50 år tillbaka är Forum samlingsplats för teater, konserter och konferenser i Oskarshamn. Under årens lopp har Forum utökats med bland annat hotell, vandrarhem, Oscarshamn Business Center och ytterligare en rad olika verksamheter. På Forum är det alltid full fart från tidig morgon till sen kväll. Vår vision är att vara den självklara platsen för möten och evenemang vid Smålandskusten.
Stiftelsen Forum har sedan starten ägts och drivits av Stiftelsen Forum.
Stiftelsen Forums styrelse utses av kommunfullmäktige.
För ytterligare information besök gärna https://www.forumoskarshamn.com/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Forum Oskarshamn med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Senior rekryteringskonsult
Linda Petersson linda@telinrekrytering.se +46703774574 Jobbnummer
9642634