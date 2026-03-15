Verksamhetschef till familjehemsverksamhet

Forma Familjehem AB / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg
2026-03-15


Om företaget
Forma Familjehem arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem för barn och unga som behöver en trygg och stabil uppväxtmiljö. Vår verksamhet bygger på kvalitet, engagemang och ett nära samarbete med socialtjänsten.
Nu söker vi en verksamhetschef som vill vara med och utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalitet i vårt arbete med familjehemsvård.

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet och utveckling
Personalansvar och arbetsledning
Kontakt och samarbete med socialtjänst och andra samarbetspartners
Säkerställa att verksamheten följer lagar, föreskrifter och riktlinjer
Uppföljning av placeringar och verksamhetsresultat
Utveckling av rutiner och arbetsmetoder

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller familjehemsvård
Har erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll
Har god kunskap om socialtjänstlagen och familjehemsvård
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från privat eller kommunal familjehemsverksamhet
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Kunskap om BBIC

Övrig information
B-körkort är ett krav.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.

Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: yousef.elhallah@formafamiljehem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Forma Familjehem AB (org.nr 559206-8729)
Planteringsvägen 108 (visa karta)
252 31  HELSINGBORG

Kontakt
Yousef ElHallah
yousef.elhallah@formafamiljehem.se
0735342779

Jobbnummer
9798219

