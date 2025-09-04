Verksamhetschef till Ersta hemtjänst, Kungsholmen
2025-09-04
Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma. Vi vill ge våra kunder mer än bara god omsorg - vi vill också främja samvaro genom aktiviteter och möten som skapar livskvalitet i vardagen. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
På vår enhet Stockholm Väst, placerad centralt på Kungsholmen, arbetar cirka 100 medarbetare och fyra gruppchefer. Kontoret ligget nära tunnelbanan och våra kunder finns på Kungsholmen, Fredhäll och i Vasastan. Vi har även nattpatrull för alla våra verksamheter i Stockholm.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som verksamhetschef för Ersta hemtjänst Stockholm Väst har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, ekonomi, medarbetare och utveckling.
I uppdraget ingår att:
leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten utifrån avtal och våra högt ställda mål
ansvara för personal, arbetsmiljö och budget
stötta och utveckla dina gruppchefer i deras ledarskap
driva kvalitetsarbete och säkerställa god samverkan med kommunen
ansvara för verksamhetens ekonomi och följa upp resultat, med förmåga att omsätta analys till handlingskraftiga beslut
bidra till en kultur präglad av Erstas värdegrund "Se människan" utifrån våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg, tydlig och engagerad ledare med genuint intresse för människor. Du är både resultatorienterad och värderingsstyrd - trygg i att balansera kvalitet och ekonomi för att skapa långsiktig hållbarhet. Du är drivande, handlingskraftig och systematisk, men också modig och inspirerande. Du motiverar dina medarbetare och visar vägen genom att vara en förebild i linje med vår värdegrund.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, sjuksköterska eller beteendevetare
flerårig erfarenhet från omsorgsverksamhet, varav minst två år i arbetsledande befattning
erfarenhet av hemtjänst och av att arbeta med både resultat- och personalansvar
goda kunskaper i IT
goda kunskaper i praktisk arbetsrätt
mycket god kommunikativ förmåga på svenska.
Det är meriterande om du har arbetat med kvalitetsledningssystem och/eller samverkan med kommun.
Vill du vara med och utveckla framtidens hemtjänst på Kungsholmen? Välkommen med din ansökan!
Övrigt om rekryteringen
Vi använder oss av tester i våra chefs- och ledarrekryteringar.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Katrin Rova, Områdeschef, katrin.rova@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
