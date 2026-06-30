Verksamhetschef till Bild och funktionsdiagnostik
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2026-06-30
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, Kil
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Din arbetsplats
Bild- och funktionsdiagnostik är en central del av Region Värmlands hälso- och sjukvård. Vi levererar högkvalitativ diagnostik och service med avancerad teknik och expertis inom områden som radiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och mammografi.
Vår verksamhet omfattar cirka 200 medarbetare och finns på fem orter: Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du är med och skapar en självförbättrande verksamhet där medarbetarna har en självklar roll i att vara med och förbättra och utveckla den dagliga verksamheten.
Region Värmland värdesätter hållbart ledarskap och arbetar aktivt för att ge chefer goda förutsättningar att lyckas i sina roller genom utbildning och individuellt stöd.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens ekonomi, personal och utveckling. Du leder arbetet genom din ledningsgrupp och är närmaste chef för verksamhetens enhetschefer. Du rapporterar direkt till områdeschefen för Medicinsk diagnostik och service och bidrar till regionens strategiska utveckling och helhetsresultat som en del av områdesledningen.
Du ansvarar för att driva och utveckla verksamheten inom Bild- och funktionsdiagnostik och säkerställer att patientens behov och vårdens flöden står i centrum. I din roll förväntas du också aktivt främja kompetensförsörjning och driva förbättringsarbeten som stärker kvalitet och effektivitet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna i en större organisation. Du har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning och har en god förståelse för att navigera i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet inom radiologi eller klinisk fysiologi.
Du är trygg i ditt ledarskap och har en tydlig och kommunikativ stil. Som person är du lyhörd, prestigelös och engagerande, med en naturlig förmåga att bygga samarbeten både internt och externt. För att lyckas i rollen krävs hög integritet, mod och drivkraft att leda verksamheten mot regionsgemensamma mål.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Hälso- och sjukvård, Bild- och funktionsdiagnostik Kontakt
områdeschef
Ann-Charlotte Ransjö ann-charlotte.ransjo@regionvarmland.se 010-8314897 Jobbnummer
9984341