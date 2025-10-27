Verksamhetschef till Barn- och Föräldrahälsan Länsklinik
2025-10-27
Vill du ta ett helhetsansvar och leda en nyckelverksamhet för barn och ungas psykiska hälsa i Norrbotten?
Region Norrbotten söker en verksamhetschef till den nyetablerade länskliniken Barn- och föräldrahälsan. Som verksamhetschef får du ett övergripande ledaruppdrag för tre länstäckande enheter med fokus på tidiga insatser, samverkan och tillgänglig vård. Du blir en drivande kraft i att forma strukturer, kultur och arbetssätt - och får möjlighet att bygga upp en verksamhet som gör verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer i hela länet
Vi sökerVi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett starkt driv och engagemang för att utveckla verksamhet och resultat. Du har en strategisk förmåga att se helheten och skapa struktur i en komplex vardag, samtidigt som du kan motivera och engagera dina medarbetare mot gemensamma mål. Du kommunicerar tydligt och konstruktivt, och har lätt för att bygga förtroende och skapa delaktighet i din organisation. Erfarenhet av att leda andra chefer och att driva förändringsarbete är meriterande, liksom kunskap om arbetsmiljö och samverkan med externa aktörer.
Du har universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvård, eller annan relevant utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Med din stabila, strukturerade och resultatfokuserade ledarstil blir du en kulturbärare som med uthållighet och målmedvetenhet driver länskliniken Barn- och föräldrahälsan framåt.
Det här får du arbeta med
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, samordna och utveckla Barn- och föräldrahälsan länsklinik. Du driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och medarbetarskap - alltid med patientens bästa i centrum.
I din roll ingår att skapa och säkerställa hållbara strukturer och effektiva arbetssätt som främjar en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Du leder och stödjer dina chefer och medarbetare i deras dagliga arbete och ansvarar för att verksamheten når uppsatta mål och levererar vård av hög kvalitet. Genom nära samverkan med andra vårdinstanser, kommuner och externa samarbetspartners bidrar du till att stärka helhetsperspektivet och tillgängligheten i vården.
Du följer kontinuerligt upp verksamhetens resultat och arbetar proaktivt med utvecklingsfrågor kopplade till förändringsledning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Med ett tydligt och engagerat ledarskap är du en drivande kraft i att bygga en verksamhet som är både hållbar och innovativ - en verksamhet som gör verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer i hela länet.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenAnställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år med möjlighet till förlängning, med tillsvidareanställning i din grundprofession. Tjänsten är heltid, med arbetstid under dagtid.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
