Verksamhetschef till allmänpsykiatrin, Piteå
2026-02-10
Vill du vara med och utveckla framtidens psykiatri i Piteå?
På Allmänpsykiatrin i Piteå möts du av ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, engagemang och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Här arbetar vi målmedvetet med förbättringar för att våra patienter ska få en trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård - varje dag.
Vi är en verksamhet som kombinerar specialiserad öppenvård med vårt SPOT-team (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam), där totalt cirka 65 medarbetare samarbetar för att ge patienter över 18 år specialistpsykiatrisk bedömning och behandling. Hos oss blir du en del av ett sammanhang där teamarbete, helhetssyn och kontinuitet är centralt.
Genom nära samverkan med slutenvården vid Sunderby sjukhus, kommuner och andra vårdaktörer skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för patientens väg genom vården.
Allmänpsykiatrin i Piteå ingår i verksamhetsområde psykiatri, tillsammans med allmänpsykiatrin i Gällivare och Sunderbyn, länsgemensam rättspsykiatri i Öjebyn samt Barn- och ungdomspsykiatrin i Norrbotten. Det ger dig möjligheten att vara del av en större helhet, med goda utvecklingsmöjligheter och ett aktivt länsgemensamt förbättringsarbete.
Som verksamhetschef i Piteå ingår du dessutom i verksamhetsområdets ledningsgrupp - en central roll för att driva psykiatrins utveckling framåt i hela Region Norrbotten.
Vi söker en verksamhetschef som leder med tydlighet, engagemang och helhetsperspektivSom verksamhetschef hos oss får du en unik möjlighet att leda en engagerad verksamhet i förändring - och samtidigt göra verklig skillnad för patienter, medarbetare och hela regionens specialistpsykiatriska vård.
Vi söker dig som är en trygg, inspirerande och närvarande ledare. Du gillar att vara där det händer, du skapar energi runt dig och du vet hur man får en organisation att växa - både i arbetssätt, kvalitet och kultur. Du är en person som ser helheten, bygger förtroende och kan översätta vision till konkret riktning i vardagen.
Hos oss blir du den som gör det möjligt för andra att lyckas. Du coachar, motiverar och formar ett klimat där medarbetare känner sig sedda, stärkta och trygga i sitt uppdrag. Du vågar ta beslut, står stadigt även när det blåser och driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och långsiktig utveckling.
Vi tror att du är en ledare som...
Har ett starkt driv och ett genuint engagemang för utveckling och resultat
Är stabil, strukturerad och har hög personlig mognad
Kommunicerar tydligt, konstruktivt och med lyhördhet
Har god samarbetsförmåga och hanterar svåra situationer med professionalism
Leder i linje med riktlinjer och beslut - med både verksamhetens och regionens bästa i fokus
Du är en kulturbärare som skapar arbetsglädje, riktning och sammanhang. Har du erfarenhet av att leda andra chefer, driva förändringsledning eller utveckla arbetsmiljö? Då är det meriterande. Vi värdesätter särskilt förmågan att bygga god samverkan - både internt och i mötet med kommuner och andra vårdaktörer.
Du har en universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvård, eller annan relevant bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är också värdefullt om du har god kännedom om svensk hälso- och sjukvård och erfarenhet av politiskt styrda organisationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att leda i komplexitet.
Ditt uppdrag - detta får du arbeta medSom verksamhetschef leder du Allmänpsykiatrin i Piteå och har det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling. Du driver förbättringsarbete och utvecklar strukturer, arbetssätt och stödprocesser som stärker både patientens upplevelse och medarbetarnas vardag.
I rollen ingår att:
Leda och utveckla klinikens ledningsgrupp
Skapa förutsättningar för ett attraktivt, hållbart och engagerande arbetsklimat
Ansvara för strategiska prioriteringar och långsiktiga förbättringar
Vara en nyckelperson i det länsgemensamma utvecklingsarbetet inom specialistpsykiatrin
Arbeta tätt tillsammans med övriga verksamhetschefer i Norrbotten
Rapportera direkt till verksamhetsområdeschefen och bidra till att forma psykiatrins framtid i regionen
Det här är en roll för dig som vill påverka - på riktigt. Hos oss får du både förtroendet och utrymmet att leda verksamheten in i nästa kapitel.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Information om tjänstenAnställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år med möjlighet till förlängning, med tillsvidareanställning i din grundprofession. Tjänsten är heltid, med arbetstid under dagtid. Anställningen är med placering på Piteå sjukhus. Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
