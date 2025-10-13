Verksamhetschef till Akutkliniken, Hallands sjukhus
Välkommen till oss på akutkliniken! Här arbetar ca 320 medarbetare som dagligen möter patienter med akuta och allvarliga sjukdomstillstånd eller skador som kräver omedelbar vård.
Det kan röra sig om allt från svåra olycksfall och blödningar till hjärtinfarkter och stroke.
Akutkliniken
I akutkliniken ingår akutmottagningar i Varberg och Halmstad samt vårdadministration och bemanningsenhet som stöttar alla verksamheter inom Hallands sjukhus. Här ryms chefsstöd, vakansexpedition, vårdresurs, vårdplatskoordinatorer och Trygg hemgång.
Vi tar emot patienter i alla åldrar, dygnet runt, året runt. Vårt mål är att möta varje patient med rätt kompetens och ge vård av hög kvalitet. Tillsammans med medarbetare, patienter och anhöriga arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår verksamhet, produktion och tillgänglighet.
Läs gärna mer om Akutklinikens verksamhet https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus/akutkliniken.
Som verksamhetschef på Hallands sjukhus har du två tydliga uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat, hög kvalitet och god tillgänglighet samt att engagera och motivera dina medarbetare. I ditt uppdrag som verksamhetschef ingår:
- Budgetansvar
- Arbetsmiljöansvar
- Personalansvar med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Systematiskt patientsäkerhetsarbete och att hantera patientärenden och avvikelser.
- Driva utveckling med hjälp av ny teknisk och medicinsk kunskap.
- Övergripande ansvar för att verksamheten bedriver god och säker vård samt följer lagar, riktlinjer och uppsatta mål.
Som ledare av akutklinikens ledningsgrupp skapar du förutsättningar för ett nära samarbete och öppet samtalsklimat där vi tillsammans löser de utmaningar och möjligheter vi står inför. Utöver klinikens sex avdelningschefer och läkarchef har du personalansvar för klinikassistent och digital samordnare.
Du svarar mot områdeschef och ingår i ledningsgruppen för ett av sjukhusets tre verksamhetsområden där även Medicinkliniken i Halmstad, Medicinkliniken i Kungsbacka/Varberg och Infektionskliniken ingår.
Som verksamhetschef för akutkliniken har du en viktig roll i att tillsammans med andra verksamheter och förvaltningar säkerställa det akuta flödet för patienten och bidra till ökat samarbete för hela vårdkedjan. Exempel på sammanhang och nätverk du ingår i är, förutom sjukhusets utökade ledningsgrupp, områdes- och klinikledning, Kris- och katastrofarbete på Hallands sjukhus samt samarbete med akutmottagningar nationellt.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt tidigare chefs- och ledarerfarenheter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av akutsjukvård, hantering av media, att leda i en politiskt styrd organisation och/eller systemkompetens inom hälso- och sjukvård.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som:
- Står för ett tydligt, nära och engagerande ledarskap som får medarbetare att växa och känna arbetsglädje.
- Har en förmåga att skapa lugn och trygghet i en miljö som kännetecknas av oförutsägbarhet.
- Har en god analytisk förmåga och tar beslut grundade i fakta.
- Drivs av samarbete och nätverkande i syfte att leda utvecklingen av akutsjukvård i Halland.
För att säkerställa en god och säker kommunikation ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Planerade datum för intervjuer är den 14.e och 18.e november.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.
Agneta Folmer, Vision
0340-481827
Malin Ruthström, Vårdförbundet
035-131000 (vxl)
Ulf Salomonsson, Kommunal
035-131000 (vxl)
Johanna Nordmark, Hallands läkarförening
0340-48 11 08
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
