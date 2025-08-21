Verksamhetschef Stöd och service
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Vi vet att en ny start kräver trygghet. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du blir en del av Skellefteå kommun.
Socialkontoret är kommunens största förvaltning. En av förvaltningens avdelningar är stöd och service som har uppdraget att stödja människor med funktionsnedsättningar att utifrån sina förutsättningar och resurser vara självständig i vardagen, delaktig i samhället och få fler valmöjligheter i livet.
Vi söker nu en verksamhetschef till Stöd och service som kan och vågar leda verksamheten i framtiden. Vi behöver möta morgondagens behov och förutsättningar redan idag. Det ställer ökade krav på bland annat kompetensförsörjning, digitalisering och tillitsbaserad styrning.
Som verksamhetschef till Stöd och service förväntas du bidra till socialnämndens verksamhetsidé som lyder: Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Det sker genom en verksamhet som är jämställd, i ständig utveckling och av hög kvalitet.
Inom Stöd och service finns idag flera olika områden, socialpsykiatri, LSS-verksamheter, personlig assistans, daglig verksamhet samt stöd till barn och unga. Verksamheterna omfattar bland annat särskilda boenden, boendestöd, dagliga verksamheter korttidsinsatser och LSS uppdrag.
Just nu pågår en översyn av verksamheten och dess områden, vilket innebär att den slutliga organisationen inte är fastställd. När översynen är klar kommer det totalt att finnas fyra verksamhetschefer som tillsammans ansvarar för helheten inom Stöd och service. Som verksamhetschef leder du arbetet i nära samverkan med enhetschefer och medarbetare.
När du söker jobbet behöver du bara bifoga ditt CV, se gärna till att det är uppdaterat och tydligt. Du behöver inte skicka in personligt brev, det ersätts av frågor som du besvarar när du skickar in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för strategisk ledning samt samordning, uppföljning och ekonomi för verksamhetsområdet. Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i en strategisk ledningsgrupp vars gemensamma uppdrag är att leda avdelningens utveckling och möta dess utmaningar i samspel med andra ledare för att nå Socialnämndens och avdelningens övergripande mål.
Du driver tillsammans med enhetscheferna utvecklingen av verksamhetens uppdrag och ser till att verksamheten tar de nödvändiga stegen från nuläge till nytt läge. Detta gör du genom strategisk samverkan, samskapande och att samnyttja kompetens för framtiden. Genom att tänka utanför verksamhets- och organisationsgränserna och nyttja resurser där de behövs som bäst, skapar du förutsättningar för att göra verklig skillnad för dem vi är till för.
I uppdraget ingår att understödja verksamhetens chefer så att de kan fokusera på sina uppdrag och utvecklas i sina roller. Du arbetar utifrån ett nära och coachande ledarskap där du leder med tillit.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för uppdraget. Har du erfarenhet inom verksamhetsområdet är det en stor tillgång.
För att lyckas som verksamhetschef behöver du vara en trygg och kreativ ledare med chefserfarenhet. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med ett coachande förhållningssätt inspirerar och engagerar dina medarbetare. Du vågar tänka nytt, utmana etablerade arbetssätt och hitta kreativa lösningar för att driva verksamheten framåt. Har du erfarenhet av att leda förändringsarbete är det meriterande.
Du har erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning, kvalitets- och utvecklingsarbete samt arbetsmiljöfrågor. Du arbetar självständigt och har en helhetssyn som gör att du kan ta välgrundade beslut genom att analysera risker och konsekvenser. Kommunikation är en av dina styrkor, och du uttrycker dig skickligt på svenska i både tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i en stor och komplex organisation är det meriterande.
Vi söker dig som vill göra skillnad som med trygghet, kreativitet och engagemang leder oss framåt mot gemensamma mål.
ÖVRIGT
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
