Verksamhetschef sökes till Viljan Gamla Torg
Viljan Individ och Familj AB / Sjukvårdschefsjobb / Höör Visa alla sjukvårdschefsjobb i Höör
2026-06-24
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Om Viljan Viljan Gamla Torg
Viljan Gamla Torg är ett SoL-boende inom socialpsykiatrin, centralt beläget i Höör. Verksamheten har 59 platser fördelade på sex enheter och tar emot vuxna kvinnor och män från 18 år med psykossjukdom, samsjuklighet samt olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Vi erbjuder både korttidsboende och boende med särskilt stöd.
Vårt arbete utgår från individens behov, resurser och mål. Tillsammans med kontaktperson och utifrån uppdrag från placerande myndighet planerar, genomför och följer kunden upp sina individuella stödinsatser. Vi arbetar med miljöterapeutiska metoder, Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet, delaktighet och utveckling.
Hos oss genomsyrar mottot "Alla har rätt till en ny chans" hela verksamheten. Det präglar vårt förhållningssätt till både kunder och till varandra.
På Viljan Gamla Torg blir du en del av ett erfaret och engagerat tvärprofessionellt team bestående av biträdande verksamhetschef, gruppchefer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och vaktmästare. Verksamheten har även tillgång till psykiatriker på konsultbasis. Tillsammans arbetar vi för att ge varje kund bästa möjliga stöd i sin vardag och återhämtning.
Beskrivning av tjänsten som verksamhetschef
I rollen som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten tillsammans med ditt team. Du ansvarar för att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att leverera en kvalitativ vård- och omsorg för era kunder.
Du får tillgång till ett etablerat och beprövat koncept som bygger på ett välfungerande kvalitetsarbete samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ditt uppdrag har du stöd från regionala resurser samt centrala funktioner inom kvalitet, ekonomi, marknad och HR.
Du rapporterar direkt till Regionchef och ingår i en kompetent och engagerad ledningsgrupp där samarbete, stöd och erfarenhetsutbyte bidrar till att du ska lyckas i din roll.
Vi vill och kan göra skillnad med fokus på kund, medarbetare och beställare samt för samhället i stort. Vägen dit går genom ett tydligt och utvecklande ledarskap.
Vår ledarkompass består av fyra områden:
• Skapa värde
• Vi tillsammans
• Bygga tillit
• Tänka nytt
Kompassen hjälper oss att nå våra långsiktiga mål, leda och utveckla vår verksamhet och affär framåt samt fungerar som ett verktyg för att leda oss själva och andra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ytterst ansvarig för verksamheten
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med kunder, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
KvalifikationerPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller annan likvärdig utbildning, enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att vara tillståndsbärare
Utbildning i socialrätt minst 7,5 HP (om ej utbildad socionom)
Minst 2 års erfarenhet av ledande befattning inom hälso-och sjukvård och/eller social omsorg.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Flexibel, ansvarstagande och med god samarbetsförmåga
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag
Sammanfattning
Roll: Verksamhetschef
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid måndag till fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Finns
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-08-16 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Regionchef Lena Book, e-post: lena.book@viljan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967234-2069772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Gamla torg 7 (visa karta
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243 30 HÖÖR Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9977929