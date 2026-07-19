Verksamhetschef skyddat boende
Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Örebro Visa alla socialsekreterarjobb i Örebro
2026-07-19
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Verksamhetschef – Led ett av Sveriges viktigaste uppdrag
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag?
Omsorg Skydd Säkerhet AB (OSS) har funnits sedan 2013 och söker nu en engagerad och strategisk Verksamhetschef som vill vara med och utveckla en verksamhet där trygghet, kvalitet och människors rätt till ett liv fritt från våld står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, personal, ekonomi och utveckling. Du leder verksamheten både strategiskt och operativt och säkerställer att arbetet bedrivs enligt lagstiftning, myndighetskrav och våra högt ställda kvalitetsmål. Resor kan förekomma i tjänsten då OSS finns på flertalet orter i Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
• Ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
• Säkerställa att verksamheten uppfyller IVO:s krav och gällande lagstiftning.
• Fastställa rutiner, processer och kvalitetsarbete tillsammans med vår kvalitetssamordnare
• Bygga relationer med kommuner, socialtjänst och andra samarbetspartners.
• Ansvara för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.
• Driva utvecklings- och förändringsarbete.
• Coacha och utveckla verksamhetens medarbetare och chefer.
Vi söker dig som har
• Relevant högskoleutbildning.
• Flerårig erfarenhet inom socialt arbete.
• Dokumenterad chefserfarenhet.
• Erfarenhet av IVO-tillståndspliktig verksamhet.
• God kunskap om SoL, LVU och relevant lagstiftning.
• Erfarenhet av kvalitetsledning.
• God administrativ förmåga.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av skyddat boende.
• Om du tidigare stått som föreståndare för skyddat boende hos IVO
• Erfarenhet av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
• Erfarenhet av upphandlingar och samverkan med kommuner.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
• En ledande roll med stort mandat.
• Kompetenta och engagerade kollegor.
• En verksamhet med stark värdegrund.
• Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till Omsorg Skydd Säkerhet AB märkt VC. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@omsorgskyddsakerhet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VC-OSS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB
(org.nr 556937-0827) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg Skydd Säkerhet Jobbnummer
10006142