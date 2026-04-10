Verksamhetschef Skyddat boende
2026-04-10
Nu söker vi en driven verksamhetschef till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på dina verksamheter.
Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i hens ledningsgrupp.
Verksamheterna ligger belägen på okänd ort. Du kommer ansvara för ett skyddat boende för kvinnor med medföljande barn. Totalt är det 21 platser i verksamheten.
Om verksamheten
Verksamheten ligger beläget lantligt med närhet till kollektivtrafik på okänd ort. Syftet med vistelsen i verksamheten är att de enskilda ska få skydd och stöd samt få tillbaka ett självständigt och tryggt liv samtidigt som de ska få möjlighet att utveckla sitt inre- och yttre skydd för vidare utslussning i samhället. Verksamheten erbjuder kontinuerliga stödsamtal och en trygg miljö för att de placerade ska få möjlighet att bearbeta och hantera eventuella konsekvenser av sina upplevelser. Verksamheten erbjuder stöd med vård- och myndighetskontakter med syftet att öka de enskildes självständighet. Verksamheten stöttar de enskilde i att hitta sysselsättning, arbete eller studier.
Verksamheten arbetar utifrån MI, PATRIARK, SARA:SV och FREDA kortfrågor. Samt även med Signs of Safety. Verksamheten erbjuder barnsamtal, både i form av stödjande "här och nu"-samtal liksom samtal enligt Trappan-modellen. Det finns en barnansvarig i verksamheten som arbetar strukturerat med att fånga upp, bevaka och arbeta med att barnens behov tillgodoses.
Du kommer inneha föreståndarskapet mot IVO och ansvara för den dagliga driften av verksamheten.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg så som socionom eller beteendevetare. Du har dokumenterad erfarenhet från att driva skyddat boende för kvinnor med medföljande barn. Du har minst treårs dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag, goda vitsord kring ledarskap samt det är meriterande om du är utbildad i Patriark, freda/ Sara-V.
Körkort är ett krav.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
